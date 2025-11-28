Black Friday Beach Park: último dia para aproveitar o menor preço do ano

Black Friday Beach Park: último dia para aproveitar o menor preço do anoNão perca a oportunidade de garantir descontos de até 50% em hospedagem e ingressos para o novo Parque Arvorar e o Aqua Park
Encerra hoje, 28 de novembro, a campanha de Black Friday do Beach Park, um dos destinos de entretenimento mais procurados do Brasil. Nela, os clientes podem garantir descontos imperdíveis no Aqua Park, eleito o segundo melhor parque aquático do mundo e o melhor das Américas, no Parque Arvorar, que une diversão em meio à natureza, e até 50% em hospedagem nos resorts do destino.
Durante a campanha, os ingressos individuais estarão disponíveis a partir de R$149 no Pix ou em até 10x de R$15,90 para o Aqua Park, e por apenas R$79 ou em até 10x de R$ 7,90 para o Parque Arvorar, podendo ser utilizado até 2026 como ótima oportunidade de garantir as férias de dezembro e janeiro.
Já as reservas poderão ser utilizadas até dezembro de 2026, permitindo planejar com tranquilidade férias escolares, feriados e viagens especiais ao longo do ano.
Outra oferta imperdível da Black Friday Beach Park são as vantagens exclusivas para quem adquire o programa Beach Card. Nesta edição, os planos podem ser adquiridos com até R$ 12 mil de desconto no pagamento via Pix. O Beach Card é o cartão oficial de benefícios do Beach Park e garante acesso livre ao parque aquático, além de uma série de descontos em serviços e parceiros dentro e fora do destino. E tem mais: na compra do Beach Card Surreal Plus 7 anos, você ainda ganha um ano de acesso grátis ao Parque Arvorar.
Black Friday 2025 do Beach Park:
- Resorts com até 50% de desconto;
- Novo Parque Arvorar a partir de R$ 79 (individual);
- Aqua Park a partir de R$ 149 (individual);
- Planos Beach Card com até R$ 12 mil de desconto
- Beach Card Surreal Plus 7 anos com um ano de acesso grátis ao Parque Arvorar.
Os agendamentos podem ser realizados até dezembro de 2026.
O Aqua Park, eleito o segundo melhor parque aquático do mundo e o melhor das Américas (TripAdvisor 2025), terá ingressos individuais a partir de R$ 149 no Pix ou em até 10x de R$ 15,90 no cartão de crédito.
São mais de 30 atrações para toda a família, sendo a mais nova delas o Surreal, a mais alta montanha-russa aquática do mundo, com 28 metros de altura, que já é considerada um marco de inovação no setor, além de clássicos como o Insano, o Aqua Circo e a divertida ”A Volta da Moreia”.
Experiência única no Parque Arvorar
Mais nova opção de entretenimento do Beach Park, o Arvorar é um convite para desacelerar, sem deixar a diversão de lado. O local é uma ótima opção de passeio para famílias que desejam se conectar com a natureza enquanto se divertem em mais de 11 atrações ao longo do dia.
Os visitantes podem explorar três grandes aviários de imersão, com área total de 3 mil metros quadrados, onde é possível observar, em um trajeto monitorado por educadores ambientais, cerca de 250 animais, inclusive algumas espécies ameaçadas de extinção.
Além do passeio, é possível saborear a gastronomia do restaurante Lagoa do Mato, com opções de almoço e lanches, e se divertir na Casa do Passarim, uma incrível casa na árvore com quatro andares e topo em formato de ninho e vista panorâmica de toda região; no Arvorão, um circuito de trilhas aéreas repletas de desafios que incluem escorregadores e passarelas suspensas entre as copas das árvores; ou no Redão, um grande redário suspenso de cordas, que convida os visitantes a relaxarem e aproveitarem momentos de contemplação no meio da natureza. O Arvorar conta ainda com programação de apresentações teatrais e oficinas recreativas.
Hospedagem com até 50% de desconto
As ofertas da Black Friday 2025 contemplam os quatro resorts do destino – Acqua, Oceani, Suites e Wellness – com diárias com até 50% de desconto para clientes cadastrados.
No Acqua Beach Park Resort, destaque para a piscina de borda infinita, a ampla área de lazer, a qualidade das acomodações, a proximidade da praia e o acesso exclusivo ao Aqua Park por uma piscina de correnteza.
Já o Oceani é um hotel aconchegante e charmoso, e conta com um restaurante pé na areia para se deliciar enquanto curte a brisa do mar. Localizado à beira-mar, fica próximo às belasdunas da região, levando aos hóspedes a mais linda paisagem do Porto das Dunas.
O Suites, com uma ampla área de lazer e fácil acesso à Vila Azul do Mar, é a opção perfeita para famílias com crianças pequenas.
E o Wellness une os conceitos de resort com uma academia completa, um SPA by Loccitane de forma harmoniosa e eficaz, além de acomodações para grupos maiores, reunindo um complexo de lazer com tudo o que você precisa para as melhores férias da sua vida.
Uma oportunidade imperdível
A Black Friday do Beach Park é a chance de garantir uma viagem em família inesquecível, repleta de lazer num lugar paradisíaco, de frente para o mar, com gastronomia de alta qualidade e momentos de descanso e diversão. Para ter acesso a ainda mais benefícios, é possível se cadastrar no site, que dará direito a usufruir de ofertas exclusivas e desconto em primeira mão.