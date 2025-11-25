Black Friday 2025: Beach Park oferece o menor preço do ano

Experiência para toda a família / Crédito: Divulgação

Buscando sempre proporcionar momentos inesquecíveis para toda a família, o Beach Park, um dos destinos de entretenimento mais desejados do Brasil, anuncia condições imperdíveis da Black Friday 2025.

De 25 a 28 de novembro, os clientes poderão garantir descontos imperdíveis no Aqua Park, eleito o segundo melhor parque aquático do mundo e o melhor das Américas (TripAdvisor/2025), Parque Arvorar, que une diversão em meio à natureza e até 50% em hospedagem nos resorts do destino.

Durante a campanha, os ingressos individuais estarão disponíveis a partir de R$149 no Pix ou em até 10x de R$15,90 para o Aqua Park, e por apenas R$79 ou em até 10x de R$ 7,90 para o Parque Arvorar, podendo ser utilizado até 2026 como ótima oportunidade de garantir as férias de dezembro e janeiro. Já as reservas poderão ser utilizadas até dezembro de 2026, permitindo planejar com tranquilidade férias escolares, feriados e viagens especiais ao longo do ano. Garanta agora no link. Black Friday 2025 do Beach Park: Resorts com até 50% de desconto;



Parque Arvorar a partir de R$ 79 (individual);



Aqua Park a partir de R$ 149 (individual).

Acesso ao Aqua Park com menor preço do ano

O Aqua Park, eleito o segundo melhor parque aquático do mundo e o melhor das Américas (TripAdvisor 2025), terá ingressos individuais a partir de R$ 149 no Pix ou em até 10x de R$ 15,90 no cartão de crédito.

São mais de 30 atrações para toda a família, sendo a mais nova delas o Surreal, a mais alta montanha-russa aquática do mundo, com 28 metros de altura, que já é considerada um marco de inovação no setor, além de clássicos como o Insano, o Aqua Circo e a divertida ”A Volta da Moreia”.

Experiência única no Parque Arvorar

Mais nova opção de entretenimento do Beach Park, o Arvorar é um convite para desacelerar, sem deixar a diversão de lado. O local é uma ótima opção de passeio para famílias que desejam se conectar com a natureza enquanto se divertem em mais de 11 atrações ao longo do dia. Os visitantes podem explorar três grandes aviários de imersão, com área total de 3 mil metros quadrados, onde é possível observar, em um trajeto monitorado por educadores ambientais, cerca de 250 animais, inclusive algumas espécies ameaçadas de extinção. Além do passeio, é possível saborear a gastronomia do restaurante Lagoa do Mato, com opções de almoço e lanches, e se divertir na Casa do Passarim, uma incrível casa na árvore com quatro andares e topo em formato de ninho e vista panorâmica de toda região;

no Arvorão, um circuito de trilhas aéreas repletas de desafios que incluem escorregadores e passarelas suspensas entre as copas das árvores; ou no Redão, um grande redário suspenso de cordas, que convida os visitantes a relaxarem e aproveitarem momentos de contemplação no meio da natureza. O Arvorar conta ainda com programação de apresentações teatrais e oficinas recreativas. Hospedagem com até 50% de desconto

As ofertas da Black Friday 2025 contemplam os quatro resorts do destino – Acqua, Oceani, Suites e Wellness – com diárias com até 50% de desconto para clientes cadastrados. No Acqua Beach Park Resort, destaque para a piscina de borda infinita, a ampla área de lazer, a qualidade das acomodações, a proximidade da praia e o acesso exclusivo ao Aqua Park por uma piscina de correnteza.



Já o Oceani é um hotel aconchegante e charmoso, e conta com um restaurante pé na areia para se deliciar enquanto curte a brisa do mar. Localizado à beira-mar, fica próximo às belasdunas da região, levando aos hóspedes a mais linda paisagem do Porto das Dunas. O Suites, com uma ampla área de lazer e fácil acesso à Vila Azul do Mar, é a opção perfeita para famílias com crianças pequenas. E o Wellness une os conceitos de resort com uma academia completa, um SPA by Loccitane de forma harmoniosa e eficaz, além de acomodações para grupos maiores, reunindo um complexo de lazer com tudo o que você precisa para as melhores férias da sua vida.