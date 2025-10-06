Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Último dia! Promoção Residentes do Ceará no Beach Park: ingressos com desconto e lanche grátis
Último dia! Promoção Residentes do Ceará no Beach Park: ingressos com desconto e lanche grátis

Última edição do ano da campanha promocional garante diversão no Parque Arvorar e no Aqua Park com preços especiais para moradores do Ceará
Publieditorial

O Beach Park termina hoje, a última edição de 2025 da Promoção Residentes do Ceará, uma oportunidade exclusiva para quem mora no estado aproveitar os parques com ingressos promocionais e lanche grátis. A campanha segue até hoje, 6 de outubro, com entradas válidas até 31 de dezembro, incluindo o Dia das Crianças, 12 de outubro, o feriado da Padroeira do Brasil e as férias de fim de ano.

O que é a Promoção Residentes do Ceará?

A campanha oferece descontos especiais para moradores do Ceará nos dois principais atrativos do Beach Park: o novo Parque Arvorar, que traz muita diversão em meio a natureza, e o Aqua Park, eleito o 2° melhor parque aquático do mundo pelo TripAdvisor.


Além do valor promocional, cada ingresso dá direito a um combo de lanche grátis: sanduíche e refrigerante no Parque Arvorar ou combo de cheeseburger com hambúrguer, chips de batata e refrigerante no Aqua Park.

Quando e como aproveitar a promoção?


Os ingressos podem ser comprados até 6 de outubro, mas utilizados até o final de dezembro de 2025. Isso significa que os visitantes podem planejar o passeio tanto para o Mês das Crianças quanto para as férias escolares de dezembro, garantindo preços mais acessíveis.


As entradas devem ser adquiridas exclusivamente no site oficial do Beach Park. A disponibilidade pode variar conforme a data escolhida e a remarcação é gratuita dentro do período da campanha.

 

Diversão em dobro: Parque Arvorar e Aqua Park


O que esperar do Parque Arvorar

O Parque Arvorar, a mais nova experiência do Beach Park, é ideal para famílias que querem se conectar com a natureza se divertindo. São mais de 11 atrações em um espaço de imersão, incluindo:

  • Três aviários gigantes com aproximadamente 250 animais, monitorados por educadores ambientais;
  • A Casa do Passarim, uma casa na árvore com quatro andares e topo em formato de ninho com vista 360 graus para a região;
  • O Arvorão, circuito de trilhas aéreas repleto de desafios e escorregadores;

  • O Redão, um redário suspenso de cordas, onde a brincadeira é tentar se equilibrar enquanto caminha na altura da copa das árvores.

Além disso, o espaço conta com restaurante próprio, apresentações culturais e oficinas recreativas.

As atrações do Aqua Park


O Aqua Park foi eleito pelo TripAdvisor 2025 como o segundo melhor parque aquático do mundo e o melhor das Américas. O local conta com mais de 30 atrações para todas as idades, divididas em categorias Família, Moderada e Radical.


Entre os destaques está o Surreal, a mais alta montanha-russa aquática do mundo, com 28 metros de altura e 340 metros de extensão. A atração simula as manobras do surfe em uma experiência radical com efeitos visuais e muita adrenalina.


Valores promocionais e benefícios extras

  • Parque Arvorar: R$ 89,00 via PIX ou em até 10x de R$ 8,90 no cartão de crédito. O ingresso inclui combo de sanduíche grátis.
  • Aqua Park: R$ 159,00 via PIX ou em até 10x de R$ 16,90 no cartão de crédito. O ingresso dá direito a combo de cheeseburger grátis.

Onde comprar ingressos com desconto


A compra deve ser feita exclusivamente pelo site oficial do Beach Park. As vagas são limitadas por data, e a remarcação está disponível gratuitamente dentro do período da campanha.

Serviço
Promoção Residentes do Ceará – Beach Park
Ingressos: clicando aqui
Instagram: @beachpark

 

