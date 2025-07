Último dia! Promoção Residentes do Ceará do Beach Park vai até hoje, 27

A Promoção Residentes do Ceará entra em sua reta final com uma oportunidade imperdível para quem deseja aproveitar um dos destinos mais desejados do país. Até este domingo, 27 de julho, moradores do Ceará podem adquirir ingressos com desconto exclusivo para o novo Parque Arvorar e para o Aqua Park, do Beach Park.

Os ingressos promocionais podem ser utilizados até 3 de outubro, mas a compra com desconto só está disponível até o encerramento da campanha.