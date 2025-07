Tá rolando: Residentes do Ceará no Beach Park oferece promoção exclusiva para cearenses aproveitarem o fim das férias

Moradores do estado podem garantir ingressos com desconto exclusivos para os parques Arvorar e Aqua Park até 27 de julho — e o melhor: a utilização pode ser feita até o dia 3 de outubro.

A campanha Residentes do Ceará , já tradicional no Beach Park, está de volta com uma oportunidade imperdível para quem quer aproveitar o fim das férias escolares com muita diversão. A promoção garante ingressos com desconto para os dois parques do destino: o recém inaugurado Parque Arvorar e o Aqua Park, melhor parque aquático das Américas ( Tripadvisor 2024 ).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O público pode desfrutar de um passeio totalmente integrado à natureza no novo parque do Beach Park. Localizado também em Aquiraz, ele conta com três grandes aviários de imersão, onde os visitantes percorrem um trajeto monitorado por educadores ambientais e observam cerca de 250 animais de diferentes espécies, incluindo algumas ameaçadas de extinção.



Além disso, o Arvorar oferece outras atrações como a Casa do Passarim, uma casa na árvore com quatro andares e vista panorâmica de 360 graus do parque; o Arvorão, um circuito de trilhas aéreas repleto de desafios, com escorregadores e passarelas suspensas entre as copas das árvores; e o Redão, um grande redário suspenso, ideal para momentos de descanso e contemplação em meio à natureza, além de oficinas e apresentações teatrais.

Aqua Park: diversão para todas as idades

Eleito o segundo melhor parque aquático do mundo (Travellers' Choice - Best of the Best, do TripAdvisor) e o melhor parque aquático do Brasil (Viagem e Turismo), o Aqua Park oferece diferentes tipos de toboáguas para você aproveitar o dia inteiro com sua família. São mais de 30 atrações: atrações família, moderadas e radicais. O destino perfeito para quem busca aventura e diversão.