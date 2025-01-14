Beach Park lança campanha "Residentes do Ceará" com ingressos promocionais para uso nas férias de janeiro

Campanha é a oportunidade ideal para o público aproveitar as férias de janeiro em grande estilo, garantindo a emoção que o Parque Arvorar e o Aqua Park proporcionam, com economia e muita diversão

A ação acontece entre os dias 14 e 27 de janeiro e os ingressos adquiridos poderão ser utilizados até 12 de abril de 2026, permitindo que o público local escolha visitar o parque imediatamente ou agendar a experiência ao longo de todo o primeiro trimestre do ano. O período inclui datas estratégicas além das férias de janeiro com feriados como o Carnaval (14 a 17 de fevereiro), Dia de São José (19 de março), Carta Magna do Ceará (25 de março) e Semana Santa (29 de março a 5 de abril).

O Beach Park dá a largada em 2026 com a primeira edição da campanha “Residentes do Ceará” , oferecendo condições especiais para moradores do estado aproveitarem o Parque Arvorar, parque do destino, e o Aqua Park, eleito o segundo melhor parque aquático do mundo e o melhor das Américas pelo Tripadvisor em 2025. A iniciativa garante mais flexibilidade, economia e diversão em um dos períodos mais animados do ano.



Na campanha, o Parque Arvorar terá ingressos individuais a partir de R$ 89 no Pix ou em até 10x de R$ 9,90 no cartão. Já o ingresso individual do Aqua Park pode ser adquirido a partir de R$ 179 no Pix ou em até 10x de R$ 18,90 no cartão de crédito. Os valores promocionais são uma excelente oportunidade para os moradores do Ceará viverem experiências inesquecíveis com economia.



Em meio à natureza, o Parque Arvorar combina lazer, diversão e contato direto com a fauna e a flora, ampliando as opções de entretenimento do destino Beach Park. Localizado em Aquiraz, o parque oferece atrações como a Casa do Passarim, uma casa na árvore com quatro andares e vista panorâmica de 360 graus; o Arvorão, circuito de trilhas aéreas com escorregadores e passarelas suspensas entre as copas das árvores; e o Redão, um grande redário suspenso que desafia o equilíbrio dos visitantes.



Além disso, o grande destaque do parque são os três aviários de imersão, uma experiência única onde os visitantes é que entram na “casa” dos animais, em um trajeto monitorado por educadores ambientais, e podem observar de perto diferentes espécies, incluindo algumas ameaçadas de extinção, como a Arara Azul, o Periquito da Cara Suja e a Jandaia Verdadeira.



Desejado por famílias de todo o país, o Aqua Park reúne atrações icônicas e experiências para todas as idades. Entre os destaques está o Surreal, a montanha-russa aquática mais alta do mundo, com 28 metros de altura e temática vibrante inspirada no surfe. Utilizando potentes jatos d’água para impulsionar subidas e descidas, a atração redefine os padrões dos toboáguas e promete fortes emoções aos aventureiros.