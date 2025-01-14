Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Beach Park lança campanha "Residentes do Ceará" com ingressos promocionais para uso nas férias de janeiro
Beach

Beach Park lança campanha "Residentes do Ceará" com ingressos promocionais para uso nas férias de janeiro

Campanha é a oportunidade ideal para o público aproveitar as férias de janeiro em grande estilo, garantindo a emoção que o Parque Arvorar e o Aqua Park proporcionam, com economia e muita diversão
Atualizado às Autor Estudio O POVO
Autor
Estudio O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Publieditorial

O Beach Park dá a largada em 2026 com a primeira edição da campanha “Residentes do Ceará”, oferecendo condições especiais para moradores do estado aproveitarem o Parque Arvorar, parque do destino, e o Aqua Park, eleito o segundo melhor parque aquático do mundo e o melhor das Américas pelo Tripadvisor em 2025. A iniciativa garante mais flexibilidade, economia e diversão em um dos períodos mais animados do ano.


A ação acontece entre os dias 14 e 27 de janeiro e os ingressos adquiridos poderão ser utilizados até 12 de abril de 2026, permitindo que o público local escolha visitar o parque imediatamente ou agendar a experiência ao longo de todo o primeiro trimestre do ano. O período inclui datas estratégicas além das férias de janeiro com feriados como o Carnaval (14 a 17 de fevereiro), Dia de São José (19 de março), Carta Magna do Ceará (25 de março) e Semana Santa (29 de março a 5 de abril).


Na campanha, o Parque Arvorar terá ingressos individuais a partir de R$ 89 no Pix ou em até 10x de R$ 9,90 no cartão. Já o ingresso individual do Aqua Park pode ser adquirido a partir de R$ 179 no Pix ou em até 10x de R$ 18,90 no cartão de crédito. Os valores promocionais são uma excelente oportunidade para os moradores do Ceará viverem experiências inesquecíveis com economia.


Em meio à natureza, o Parque Arvorar combina lazer, diversão e contato direto com a fauna e a flora, ampliando as opções de entretenimento do destino Beach Park. Localizado em Aquiraz, o parque oferece atrações como a Casa do Passarim, uma casa na árvore com quatro andares e vista panorâmica de 360 graus; o Arvorão, circuito de trilhas aéreas com escorregadores e passarelas suspensas entre as copas das árvores; e o Redão, um grande redário suspenso que desafia o equilíbrio dos visitantes.


Além disso, o grande destaque do parque são os três aviários de imersão, uma experiência única onde os visitantes é que entram na “casa” dos animais, em um trajeto monitorado por educadores ambientais, e podem observar de perto diferentes espécies, incluindo algumas ameaçadas de extinção, como a Arara Azul, o Periquito da Cara Suja e a Jandaia Verdadeira.


Desejado por famílias de todo o país, o Aqua Park reúne atrações icônicas e experiências para todas as idades. Entre os destaques está o Surreal, a montanha-russa aquática mais alta do mundo, com 28 metros de altura e temática vibrante inspirada no surfe. Utilizando potentes jatos d’água para impulsionar subidas e descidas, a atração redefine os padrões dos toboáguas e promete fortes emoções aos aventureiros.


Os ingressos promocionais devem ser adquiridos exclusivamente pelo site no link. A quantidade disponível para cada dia pode variar conforme a data escolhida. A remarcação é gratuita, desde que realizada dentro do período da promoção.

SERVIÇO

Campanha Residentes Ceará 2026
De 14 a 27 de janeiro de 2026


Valores Aqua Park:
R$ 179 (Pix) ou 10x de R$ 18,90 (cartão de crédito)


Valores Parque Arvorar:
R$ 89 (Pix) ou 10x de R$ 9,90 (cartão de crédito)


Vendas: ingresso.beachpark.com.br
Mais informações: (85) 4012-3030

 

Conteúdo de responsabilidade do anunciante
Beach
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar