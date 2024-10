Beach Park: último dia da promoção Residentes do Ceará com lanche grátis

Encerra hoje a campanha "Residentes do Ceará", oportunidade para quem tem residência fixa no Estado conhecer "A Volta da Moreia", nova atração do Aqua Park, e aproveitar a programação especial do mês das crianças

Encerra nesta segunda-feira, 7, a campanha "Residentes do Ceará", do Beach Park. A promoção exclusiva para os moradores do Estado dá desconto nos ingressos do Aqua Park e inclui lanche grátis. As entradas devem ser agendadas e utilizadas até o dia 1ª de dezembro de 2024, incluindo feriados.



Essa é a oportunidade para conhecer “A Volta da Moreia”, nova atração do Aqua Park, eleito o melhor parque aquático das Américas pelo TripAdvisor (2024), bem como para curtir a programação especial de outubro, mês dedicado às crianças, pagando menos.



Nesta edição da Campanha de Residentes do Ceará, o ingresso individual poderá ser adquirido via Pix por R$ 159, podendo ser parcelado em até 10 vezes de R$ 16,90 no cartão de crédito, com direito a lanche grátis (combo com cheeseburger, batata frita e refrigerante).



A compra é feita exclusivamente no site oficial do Beach Park. Os ingressos são limitados por data e podem esgotar antes do prazo final. Neste caso, a recomendação é de que a compra seja feita com antecipação.



Para validar a promoção, o visitante deve apenas apresentar, durante a entrada, um documento de identidade com foto (RG ou CNH) e um comprovante de residência no Ceará (como conta de energia, telefone, condomínio, escola ou universidade).





Programação exclusiva no mês das crianças

Durante os finais de semana de outubro – mês das crianças –, quem visitar o parque aquático irá vivenciar uma aventura incrível. Na Ilha do Tesouro, um show estrelado pelos piratas mais divertidos dos sete mares e uma sereia encantadora vai encantar toda a família.



Juntos, os personagens irão levar a criançada em uma missão especial para aprender como proteger os mares e oceanos. A Turma do Parque, composta pelos personagens Fofura, Tarta, Finho e Maré, também irá mergulhar nessa aventura. Além disso, visitantes poderão conferir a atração “A Volta da Moreia”, inaugurada neste ano e que traz uma versão mais divertida e sensorial.



Ivan Dias, gerente comercial do Beach Park, destaca o desejo de ter moradores cearenses usufruindo do local. “Essa campanha é uma forma de agradecer ao público cearense pelo apoio e carinho ao longo de toda a nossa trajetória. Queremos que eles aproveitem um dia inesquecível de diversão no Beach Park”, relata.





Campanha Residentes do Ceará

Quando: de 17 de setembro a 7 de outubro

Ingressos limitados

Compre seus ingressos clicando aqui



Acesse o site oficial do Beach Park:https://beachpark.com.br

Entre em contato na Central de Vendas:(85) 4012 3030

Localização: O Beach Park está localizado em frente ao mar, na Praia do Porto das Dunas, em Aquiraz/CE, a apenas 20 minutos da capital cearense

