Beach Park retorna promoção "Residentes do Ceará" com lanche grátis

Campanha inicia hoje, 17, e é uma oportunidade para os moradores do Estado conhecerem "A Volta da Moreia", nova atração do parque aquático. Programação especial do mês das crianças tem ingresso por R$ 159 via Pix ou por R$169 em até 10x no crédito

A campanha "Residentes do Ceará", do Beach Park, está de volta com lanche grátis. A promoção que dá desconto nos ingressos do Aqua Park para quem tem residência fixa no Estado é uma oportunidade imperdível para conhecer “A Volta da Moreia”, nova atração do parque aquático, e para curtir a programação especial de outubro, mês dedicado às crianças, pagando menos no Aqua Park, eleito o melhor parque aquático das Américas pelo TripAdvisor (2024).

A promoção exclusiva para os moradores do Estado tem início nesta terça-feira (17) e prossegue até o dia 7 de outubro. As entradas devem ser agendadas e utilizadas até o dia 1ª de dezembro de 2024, incluindo feriados.

Nesta edição da Campanha de Residentes do Ceará, o ingresso individual poderá ser adquirido via Pix por R$ 159, podendo ser parcelado em até 10 vezes de R$16,90 no cartão de crédito, com direito a lanche grátis (combo com cheeseburger, batata frita e refrigerante).