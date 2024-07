Beach Park volta com a promoção Residentes do Ceará e nova atração

A promoção “Residentes do Ceará”, do Beach Park, está de volta! Quem mora no estado poderá adquirir ingressos para o Aqua Park, eleito o melhor parque aquático do Brasil e o melhor das Américas (TripAdvisor 2024), por R$ 170,00 via Pix ou por 10x de R$ 18,00 no cartão de crédito.

A campanha é uma oportunidade imperdível para se aventurar nas mais de 30 atrações do Aqua Park, entre elas “A Volta da Moreia”, uma releitura da atração desativada em 2017 que marcou uma geração de frequentadores. A inauguração está prevista para o dia 24 de julho.

A venda dos ingressos começa hoje, 20, e vai até o dia 5 de agosto, sendo possível utilizá-los até 1º de outubro. O período de uso é estratégico para as famílias, uma vez que abrange férias e feriados, permitindo maior flexibilidade para quem vai planejar a visita.



A oferta é exclusiva para moradores do Ceará e as compras devem ser feitas no site oficial do Beach Park. Entretanto, os ingressos podem esgotar antes dessa data, já que a promoção possui ingressos limitados e a procura costuma ser alta.



Ao comprar um ingresso promocional, o cliente receberá um e-mail para cadastrar a imagem do seu rosto e preencher os dados básicos, anexando um comprovante de residência no Estado (como conta ou boleto de energia, telefone, condomínio, escola ou universidade e documento de identidade com foto – RG ou CNH). Após esse cadastro, o ingresso comprado é liberado automaticamente.