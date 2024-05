Beach Park: último dia para adquirir ingressos com descontos de até R$ 120 e lanche incluso. Aproveite!

Campanha com preços diferenciados para residentes no Ceará dá acesso ao Aqua Park com combo de cheeseburguer, batata frita e refrigerante. Ingressos podem ser utilizados até julho

Encerra neste domingo, 5, a Campanha Residentes Ceará, do Beach Park, que garante preços promocionais para acesso ao parque aquático a quem comprovar que mora no estado. Após 21 dias consecutivos de promoção, esta é a última oportunidade para aproveitar os dias de feriados e as férias de julho em família com descontos no Aqua Park.

Preços e acesso



Somente até hoje, o valor do ingresso fica R$149 via pix ou R$159 no cartão de crédito, podendo ser parcelado em até 10x de R$15,90. As compras devem ser feitas no site oficial do Beach Park. Com esses valores, a economia pode chegar a R$120 reais em relação ao preço regular.

Para validar a promoção, o visitante deve apenas apresentar, durante a entrada, um documento de identidade com foto (RG ou CNH) e um comprovante de residência no Ceará (como conta de energia, telefone, condomínio, escola ou universidade).

Eleito em 2023 como o segundo melhor parque aquático do mundo (TripAdvisor/Travellers’ Choice), o Aqua Park do Beach Park funciona das 11h às 17h. São mais de 30 atrações disponíveis para garantir a diversão de toda a família, com opções que vão de toboáguas radicais, para os fãs de adrenalina, a atrações mais tranquilas, para quem deseja relaxar.