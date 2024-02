Beach Park: último dia para garantir ingresso com até R$ 100 de desconto na promoção Residentes do Ceará

Encerra nesta segunda-feira, 5, a campanha Residentes do Ceará, que garante acesso ao parque aquático do Beach Park por preços promocionais para quem mora no estado.



Somente até hoje, o ingresso individual para o Aqua Park custa R$ 170 (via pix), podendo ser adquirido em até dez parcelas de R$ 18 no cartão de crédito. As compras devem ser feitas no site oficial do Beach Park.



A boa notícia é que os compradores poderão realizar agendamento até o dia 31 de março de 2024 e aproveitar grandes feriados como: Carnaval, Data Magna e Semana Santa para visitar o segundo melhor parque aquático do mundo (TripAdvisor/Travellers’ Choice) com suas mais de 30 atrações disponíveis para toda a família. O Aqua Park do Beach Park funciona das 11h às 17h.