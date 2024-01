Beach Park retorna campanha Residentes do Ceará com ingressos promocionais

São mais de 30 atrações disponíveis para curtir o segundo melhor parque aquático do mundo. Promoção segue até 5 de fevereiro, com ingressos podendo ser utilizados até o fim de março

Quem mora no Ceará e deseja ter aquele último pico de diversão antes do fim das férias ou aproveitar o período de carnaval, seja para ter experiências radicais ou apenas para relaxar, já pode contar com os aguardados descontos do Beach Park. A campanha Residentes Ceará está de volta e garante preços diferenciados na compra de ingressos no Aqua Park para quem é cearense.

A campanha vai de 19 de janeiro a 5 de fevereiro, com o ingresso individual para o Aqua Park custando R$ 170,00 (via pix), também podendo ser adquirido em até dez parcelas de R$ 18,00 no cartão de crédito. As compras devem ser feitas no site do parque, com entradas podendo ser agendadas e utilizadas até o dia 31 de março de 2024, incluindo feriados. Mas atenção: a quantidade de ingressos promocionais disponíveis para compra pode variar de acordo com a data escolhida.

Eleito em 2023 como o segundo melhor parque aquático do mundo (TripAdvisor/Travellers’ Choice), o Aqua Park do Beach Park funciona das 11h às 17h. Para validar a promoção, o visitante deve apenas apresentar, durante a entrada, um documento de identidade com foto (RG ou CNH) e um comprovante de residência no Ceará (como conta de energia, telefone, condomínio, escola ou universidade).