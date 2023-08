'Momento Insano': Beach Park promove descontos para resorts e Aqua Park nos dias 25 e 26 de agosto

Quem deseja tirar alguns dias de folga para descansar e se divertir no segundo semestre terá a chance de planejar um roteiro com descontos imperdíveis em um dos destinos turísticos mais conhecidos do Brasil. Nos dias 25 e 26 deste mês, o Beach Park promove a campanha “Momento Insano”, com ofertas que contemplam tanto os resorts do destino como o Aqua Park.

Na hotelaria, os descontos chegam a 40% nas compras feitas por Pix, e 30% para quem for pagar com cartão de crédito. O destino também oferece opções de pacotes promocionais com passagens aéreas inclusas. As compras podem ser feitas por telefone ou pela central de vendas online, pelo site ou WhatsApp do Beach Park. As reservas e pacotes adquiridos podem ser utilizados até 28 de dezembro de 2023.

Eleito o segundo melhor parque aquático do mundo e o melhor das Américas pelo TripAdvisor (ranking 2023), o Aqua Park também poderá ser aproveitado por preços mais baixos. Durante os dois dias de campanha, os ingressos serão vendidos por R$ 219 (ou 10x de R$ 21,30) e R$ 209 no Pix, com possibilidade de uso até 31 de dezembro de 2023.