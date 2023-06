Beach Park reúne atrações do Mundo Gloob para programação especial de férias

Atrações temáticas, brincadeiras interativas e oficinas inspiradas nas séries do Mundo Gloob, como "D.P.A. - Detetives do Prédio Azul", "Miraculous – As Aventuras de Ladybug" e "Bugados" estão entre as novidades do Aqua Park para o período de 23 de junho a 22 de agosto de 2023

É oficial! De 23 de junho a 22 de agosto, os fenômenos “D.P.A. - Detetives do Prédio Azul”, “Miraculous – As Aventuras de Ladybug” e “Bugados” chegam pela primeira vez ao Aqua Park do Beach Park, o melhor parque aquático da América Latina (Trip Advisor, 2023), para deixar o período de férias escolares ainda mais especial! Em parceria inédita, o Mundo Gloob traz para o parque programações inspiradas nos desenhos onde as crianças poderão brincar e se divertir com seus personagens animados favoritos.

Durante as férias de junho, julho e agosto, o universo do canal infantil da Globo fará parte do dia a dia no Aqua Park, levando muitas brincadeiras interativas para os pequenos, como arena de atividades, oficinas, pontos para fotos, meet and greet com personagens, entre outras. E não para por aí: os icônicos toboáguas Aquabismo, Tobomusik, Kalafrio e Hupa Hopa recebem tematização.

"Estamos muito felizes em ter o 'Férias Gloob' pela primeira vez em nosso destino turístico. Sabemos o quanto a criançada é fascinada por esses personagens. Por isso, somamos toda a diversão que o Beach Park já possui ao fantástico universo dessas animações tão famosas, para promover uma experiência agradável e memorável, onde as crianças poderão se sentir dentro de seus desenhos preferidos. Temos certeza de que será uma parceria de muito sucesso", afirma Clarisse Linhares, diretora de Marketing, Mídia e Conteúdo do Beach Park Entretenimento.

“Promover experiências que conectem as crianças e suas famílias com as nossas marcas está no centro da nossa estratégia de Licenciamento. Estamos muito felizes com este projeto entre Gloob e Beach Park, porque ele entrega exatamente isso. Esta parceria, além de valorizar as marcas envolvidas, também vai proporcionar momentos de diversão para o público”, comenta Vivianne Banharo, gerente de Marketing de Relacionamento e Licenciamento da Globo.

Localização: O Beach Park está localizado em frente ao mar, na Praia do Porto das Dunas, em Aquiraz/CE, a apenas 20 minutos da capital cearense

Com 37 anos de história, o Beach Park Entretenimento é um grupo de empresas genuinamente cearense, que atua em diversas áreas de lazer e entretenimento. Localizado na praia de Porto das Dunas, a 17 km de Fortaleza/Ceará, o complexo turístico Beach Park é uma das opções de lazer mais procuradas pelos viajantes no país inteiro. Atualmente ocupa mais de 200 mil m² e reúne um parque aquático, quatro resorts, além do Restaurante de Praia e da Vila Azul do Mar - espaço de convivência e serviços -, ambos abertos ao público.

O Aqua Park, que conta com mais de 30 atrações, é hoje o melhor parque aquático da América Latina (TEA/AECOM 2021). É premiado como um dos melhores parques aquáticos do mundo e melhor parque aquático da América Latina (2023) pelo TripAdvisor; além de melhor parque aquático do Brasil pela Revista Viagem e Turismo.