Beach Park lança promoção para residentes do Ceará com lanche incluso

Quem mora no Ceará vai ter motivos de sobra para começar o ano com muita diversão: vem aí a nova edição da Campanha de Residentes do Ceará, com um desconto super especial para a compra de ingressos individuais para o parque aquático do Beach Park.

De 20/01 até o dia 05/02, no site ingresso.beachpark.com.br ou nos demais pontos de venda que o cliente pode conferir no site, o público que tem residência fixa no Estado poderá comprar o ingresso no valor promocional de R$ 160,00 via PIX. Para aqueles que preferem realizar a compra via cartão de crédito, o ingresso poderá ser adquirido por R$ 170,00 ou parcelado em até 10 x R$ 17,00.

As entradas deverão ser agendadas e utilizadas até o dia 31/12/2023, incluindo feriados. A quantidade de ingressos promocionais disponíveis para compra pode variar de acordo com a data escolhida.

O visitante deverá apresentar na entrada do parque o documento de comprovação de residência no Ceará, como conta ou boleto de energia, telefone, condomínio, escola ou universidade e documento de identidade com foto (RG ou CNH). O Aqua Park funciona das 11h às 17h.

NOVIDADE PARA O VERÃO

A campanha é uma excelente oportunidade para o público curtir o fim das férias ou se programar ao longo do ano para conhecer algumas novidades, como o novo espaço de bem estar dentro do Aqua Park, o Mandala Spa Laser Estética Avançada. Ideal para os que querem relaxar após a adrenalina de descer nas atrações do parque aquático, o spa oferece serviços de massoterapia em um espaço exclusivo em frente ao Aqua Circo, além de atendimentos feitos no Espaço Cabanas - área privativa para quem busca conforto e comodidade no parque aquático.

Serviço

Beach Park

Rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz - CE

Compre seu ingresso pelo site do Beach Park (beachpark.com.br) ou pela Central de Vendas (85) 4012.3030.



