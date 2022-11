Beach Park anuncia os menores preços do ano na "Black do Beach" e muitas novidades para a alta estação

Promoção começou na última sexta, 18, para os cadastrados na Lista VIP da oferta, com desconto especial até às 23h59 de hoje, e continuará de 20 a 25 de novembro para o público geral com descontos em ingressos, hotelaria e Beach Card

De 18 a 25 de novembro, o Beach Park, um dos principais destinos turísticos do Brasil, promove a campanha “Black do Beach”, com ofertas imperdíveis para hospedagens nos resorts da rede e em ingressos para um dos cinco parques aquáticos mais visitados da América Latina (TEA/AECOM 2021). São os menores preços do ano para o público aproveitar a Black Friday e as novidades que o destino vai oferecer já no início da alta estação, como a programação especial da Torcida Beach Park para o Mundial de Futebol 2022 e novos espaços e serviços pensados para garantir uma experiência ainda mais completa para os visitantes.

Os que quiserem já garantir as melhores ofertas da Black Friday devem se cadastrar na Lista Vip – no site www.beachpark.com.br – e usufruir dos descontos até 19 de novembro, antes do início oficial da promoção.

Além disso, para os que se cadastrarem, haverá ainda mais 10% de desconto nas condições de hotelaria.

Os valores oferecidos para diárias nos quatro resorts do destino terão descontos de até 40%, com preços a partir de R$ 368 (no Oceani Beach Park Resort, apartamento Gran Standard para dois adultos, com café da manhã incluso), com possibilidade de parcelamento em até 10 vezes. O cancelamento é gratuito até 30 dias antes da data do check-in.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os ingressos para quem optar por curtir o Aqua Park sairão a partir de 10x de R$ 14, limitados de acordo com a data escolhida. Tanto as hospedagens quanto os ingressos poderão ser utilizados até dezembro/2023.

Já o Beach Card, passaporte de acesso ilimitado ao parque aquático, conta com descontos de até R$ 10 mil em planos para toda a família, que vão de 1 a 7 anos.

Com localização privilegiada na praia de Porto das Dunas, em Aquiraz-CE, a apenas 20 minutos de Fortaleza, o Beach Park oferece serviços exclusivos de lazer, bem-estar e entretenimento para toda a família.

As novidades não param por aí

Na alta estação haverá uma programação especial da Torcida Beach Park Copa 2022: transmissão de todos os jogos, com telões disponibilizados nos resorts e na Vila Azul do Mar, onde, nos dias de jogos do Brasil no Mundial de Futebol, haverá duas bandas animando os torcedores.

Outras novidades previstas para a alta estação estão no Aqua Park, com a abertura de um spa exclusivo em parceria com a Mandala Massoterapia, onde o visitante poderá ter um momento de relaxamento depois de tanta diversão e adrenalina.

No destino Beach Park, o público também ganha outras duas novidades: a abertura do novo Restaurante e Bar Coqueiral, na Vila Azul do Mar - com um cardápio oferecendo opções à base de carne, peixe, frutos do mar, bem como petiscos e bebidas – e um Kite Center, onde os amantes do kite surf poderão ter aulas e locar equipamentos para a prática.

Durante o verão, o Beach Park também prepara um setlist especial de shows na Vila Azul do Mar e Restaurante de Praia, para embalar as férias dos frequentadores.

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Tags