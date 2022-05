"Momento Insano" Beach Park oferece descontos nos ingressos para o parque aquático

Precisando curtir as férias num lugar paradisíaco e com valores surpreendentes? O Beach Park anuncia a promoção nacional “Momento Insano”, com ingresso individual a partir de 10 x R$ 16,00 para o Aqua Park; Beach Card, o passaporte ilimitado de acesso ao parque, com até R$ 6 mil de desconto (progressivo de acordo com o plano), além de descontos de até 30% nos resorts Beach Park. Os ingressos promocionais adquiridos poderão ser utilizados até o dia 31 de dezembro de 2022 e as hospedagens até 30 de novembro de 2022. A campanha estará no ar até 15 de maio.

O "Momento Insano' é também uma ótima oportunidade para o público conhecer a nova atração do Beach Park, o Tobomusik. Lançado em dezembro de 2021, o brinquedo é o primeiro a unir música e efeitos visuais da América Latina. A diversão da atração começa ainda na fila de acesso, com jogo de luzes e uma playlist exclusiva desenvolvida para animar os visitantes. A descida em três toboáguas, com mais de 100 metros de extensão, é repleta de sensações sonoras, unidas ao cenário multicolorido dos toboáguas, com diferentes combinações de recortes gráficos translúcidos. A atração é a única, no parque aquático, cuja descida é feita em tapete.

Com localização na praia do Porto das Dunas, em Aquiraz-CE, a 20 minutos de Fortaleza, o Beach Park é um dos principais destinos turísticos do Brasil, que abriga o melhor parque aquático da América Latina, segundo ranking do Tripadvisor de 2020, e quatro resorts (Suites, Acqua, Wellness e Oceani) certificados conjuntamente, no mesmo ano, no nível máximo de avaliação no Gold Crown (RCI, 2020) e reconhecimento “Excellence in Service” para os resorts Suítes e Acqua (RCI, 2020).



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Experiência em hospedagem

São quatro os resorts do Beach park: o Acqua, com piscina de borda infinita, que se confunde com o mar pela proximidade com a praia, e a ligação direta com o parque aquático do Beach Park proporcionam mais comodidade e diversão; o Suítes, com uma ampla área de lazer de frente para o mar, ideal para famílias com crianças pequenas; o Wellness, com vista para o parque, onde é possível ainda desfrutar do Spa by L’Occitane, planejado para garantir momentos de relaxamento e bem-estar; e o Oceani, localizado próximo às dunas da região, com seu bar à beira-mar.

Sobre o Beach Park Entretenimento

Com 36 anos de história, o Beach Park Entretenimento é um grupo de empresas genuinamente cearense, que atua em diversas áreas de lazer e entretenimento. Localizado na praia de Porto das Dunas, a 17 km de Fortaleza/Ceará, o complexo turístico Beach Park é uma das opções de lazer mais procuradas pelos viajantes no país inteiro. Atualmente ocupa mais de 200 mil m² e reúne um parque aquático, três resorts, um hotel, além do Restaurante de Praia e da Vila Azul do Mar - espaço de convivência e serviços -, ambos abertos ao público. O Aqua Park, que conta com 18 grandes atrações, recebeu em 2016 a notável marca de um milhão de visitantes. É premiado como um dos melhores parques aquáticos do mundo e melhor parque aquático da América Latina (2020) pelo TripAdvisor; além de melhor parque aquático do Brasil pela Revista Viagem e Turismo.

O Beach Park Entretenimento também faz parte do Hall da Fama do TripAdvisor por ter recebido o Certificado de Excelência nos últimos cinco anos. Pelo segundo ano consecutivo, foi eleito um dos melhores lugares para se trabalhar do Brasil pelo Prêmio Great Place To Work. Mais que um destino de férias, hoje se consolida como um grupo de entretenimento por meio de suas diversas atuações como a Rádio Beach Park, a Revista Onda Beach Park e o Beach Park Studios - estúdio de animação próprio.

Serviço

Beach Park

Rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas,

Aquiraz - CE

Compre seu ingresso pelo site do Beach Park (beachpark.com.br) ou pela Central de Vendas (85) 4012.3030.



Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Tags