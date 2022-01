Beach Park lança nova promoção com preço especial para residentes no Ceará

O Beach Park iniciou na última sexta (21) uma das promoções mais esperadas pelos cearenses, a campanha de residentes. Até o dia 31/1, os moradores do estado poderão comprar o ingresso individual para o parque aquático por R$150,00, podendo ainda ser parcelado em até 10x de R$15,00.

Os ingressos promocionais podem ser comprados no site oficial do Beach Park (beachpark.com.br) ou pela Central de Vendas (85) 4012.3030. Quem está sem tempo de ir ainda em janeiro curtir o Beach Park pode ficar tranquilo, os ingressos poderão ser utilizados até 31/12/2022, incluindo Carnaval e feriados, com quantidade limitada e que pode variar de acordo com o dia.

Beach Park

O parque aquático, considerado o melhor da América Latina (Trip Advisor, 2020), recebe os visitantes das 11h às 17h, com 60% de sua capacidade de público, em respeito à medidas sanitárias.

Quer saber o que te espera? A mais recente atração é o Tobomusik, grande hit da estação, lançado em dezembro em parceria com o DJ e produtor musical Alok e o primeiro a unir música e efeitos visuais da América Latina.

A diversão do brinquedo começa ainda na fila de acesso, com jogo de luzes e uma playlist exclusiva desenvolvida pelo DJ para embalar os visitantes. A descida em três toboáguas, com mais de 100 metros de extensão, é repleta de sensações sonoras, trazidas pela música do DJ Alok, unidas ao cenário multicolorido dos toboáguas, com diferentes combinações de recortes gráficos, translúcidos e multicoloridos. A atração é a única, no parque aquático, cuja descida é feita em tapete.

“A Campanha de Residentes tem tido um enorme sucesso desde a sua primeira edição e é uma ótima oportunidade do público local conhecer nossa mais nova atração inaugurada mês passado, o Tobomusik”, enfatiza Felipe Lima, diretor comercial do Beach Park.

Comprovantes de residência e vacinação

Ao adquirir os ingressos promocionais, o visitante deverá apresentar, na entrada do parque, um comprovante de residência atualizado. Seguindo as determinações do decreto governamental, os clientes também deverão mostrar, obrigatoriamente, o passaporte da vacinação contra a COVID-19, com esquema vacinal de duas ou três doses e documento com foto para checagem da identidade. Tanto o cartão físico de vacinação atualizado quanto o certificado online de vacinação contra a COVID-19 são aceitos como comprovantes oficiais.

Protocolos

Além da obrigatoriedade do passaporte da vacinação, o uso de máscara continua sendo exigido em todas as áreas comuns do complexo Beach Park – a exceção é apenas nos momentos em que o público estiver na água ou consumindo bebidas/comidas. Saiba mais sobre os protocolos acessando: www.beachpark.com.br/medidas-retorno

O complexo Beach Park é certificado pelos selos “Turista Protegido”, do Ministério do Turismo, e pelo selo “Safe Travels”, concedido pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC).

Sobre o Beach Park Entretenimento

Com 36 anos de história, o Beach Park Entretenimento é um grupo de empresas genuinamente cearense, que atua em diversas áreas de lazer e entretenimento. Localizado na praia de Porto das Dunas, a 17 km de Fortaleza/Ceará. Atualmente ocupa mais de 200 mil m2 e reúne um parque aquático, três resorts, um hotel, além do Restaurante de Praia e da Vila Azul do Mar - espaço de convivência e serviços -, ambos abertos ao público. O Aqua Park, que conta com 18 grandes atrações, é premiado como um dos melhores parques aquáticos do mundo e melhor parque aquático da América Latina (2020) pelo TripAdvisor; além de melhor parque aquático do Brasil pela Revista Viagem e Turismo.

O Beach Park Entretenimento também faz parte do Hall da Fama do TripAdvisor por ter recebido o Certificado de Excelência nos últimos cinco anos. Pelo segundo ano consecutivo, foi eleito um dos melhores lugares para se trabalhar do Brasil pelo Prêmio Great Place To Work. Mais que um destino de férias, hoje o Beach Park se consolida como um grupo de entretenimento por meio de suas diversas atuações como a Rádio Beach Park, a Revista Onda Beach Park e o Beach Park Studios - estúdio de animação próprio.

Serviço

Beach Park

Rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas,

Aquiraz - CE

Compre seu ingresso promocional de residente no Ceará pelo site do Beach Park (beachpark.com.br) ou pela Central de Vendas (85) 4012.3030.



