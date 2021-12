Tobomusik, nova atração do Beach Park, será inaugurado neste domingo

A hora está chegando! O Tobomusik, mais nova atração do Beach Park desenvolvida com o DJ e produtor musical Alok, será inaugurado neste domingo, 5. Os ingressos do Aqua Parque para curtir o toboágua, que será o primeiro a unir música e efeitos visuais da América Latina, já estão à venda no site do destino turístico.

A diversão começa ainda na fila de acesso ao brinquedo, onde haverá jogo de luzes e uma playlist exclusiva do Alok para embalar os visitantes, em um “esquenta” para o misto de emoções que se aproximam. A descida é feita em um tapete, de bruços, e cheia de efeitos visuais: os tubos terão diferentes combinações de recortes gráficos, translúcidos e multicoloridos.

As novidades não param por aí: Alok é ainda responsável por criar uma playlist com diferentes músicas mixadas de acordo com cada um dos três percursos da nova atração, para potencializar a experiência sonora e visual. O toboágua, considerado de nível moderado de adrenalina, possui 13 metros de altura e trajetos com comprimento entre 104 e 114 metros, que são percorridos em cerca de 22 segundos.

SERVIÇO

Tobomusik - Beach Park

Quando: A partir de 5 de dezembro de 2021

Onde: Beach Park - Rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz

Ingressos: https://ingresso.beachpark.com.br

Mais informações: @beachpark