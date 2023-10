5 Cassinos Com Bônus Grátis no Cadastro

Escolha entre os 5 melhores cassinos online com bônus de registro, que pagam no cadastro em dinheiro ou giros grátis. Pegue já o seu!

Para entender melhor o que cada um em nossa lista de cassinos com bônus grátis tem a oferecer, organizamos os detalhes de seus bônus, bem como suas vantagens e desvantagens. Continue lendo para saber mais:

Melhor que receber bônus ao depositar, é recebê-los de forma gratuita não é mesmo?! Sem depósitos, esse é o intuito principal desta análise. Listamos as melhores promoções gratuitas para você aproveitar. Quer aprender sobre como usar esses bônus e quais são os melhores Cassinos que os oferecem? Então continue lendo e aproveite as dicas.

Sabemos que no mercado de apostas os bônus são estratégias que agregam muito ao apostador. Isso porque ele possibilita que ganhemos prêmios e vantagens sem gastar para isso, aumentando o saldo inicial, como em Bônus de Boas-Vindas. Ou então, para experimentar novos jogos, como os bônus específicos para slots ou crash games, por exemplo.

Além do Bônus sem depósito, o 21 Cassino pensou nos jogadores que querem ir além e investir para ter ganhos. Assim, oferece um bônus de boas-vindas de 121% sobre o valor do primeiro depósito do jogador até R$3000, com um rollover de 35x, e depósito mínimo de R$30.

Para se tornar cada vez mais atraente para os jogadores em um mercado tão competitivo quanto o de cassinos online, o 21 Casino é um cassino com giros grátis e oferece a todos os jogadores que se cadastrarem em sua plataforma 21 Giros grátis que são adicionados à conta do jogador automaticamente após a confirmação.

O 21 Casino é uma das plataformas que vem se destacando nos últimos anos e ganhando o coração dos jogadores brasileiros, lançada em 2015 tem menos experiência do que várias das plataformas que encontramos neste mercado, mas não se engane, a marca é gerenciada por um grande grupo empresarial com experiência de sobre no mercado internacional.

Ao se cadastrar no Betmotion pelo link da promoção, receberá um bônus de 5 grátis para conhecer o site. Ao fazer login e depositar, você recebe ainda 100% extra nos seus 3 primeiros depósitos, usando os códigos informados.

No Betmotion você encontra as melhores promoções para começar com tudo! São até 150% de bônus sobre seus primeiros depósitos no site, muito mais jogos para explorar e muito mais chances de ganhar prêmios incríveis.

Como destaque entre os melhores bônus no Brasil, o Betmotion é uma ótima opção para o jogador que procura uma plataforma completa de cassino. São centenas de jogos de cassino e promoções periódicas oferecidas aos jogadores que escolhem se cadastrar no Betmotion, além de ser um cassino com bônus de registro.

Pontos positivos:



Foco no jogador brasileiro com meios de pagamentos locais como boleto e PIX;

Cassino online confiável e seguro.

Pontos negativos:



Os requerimentos de aposta para as promoções oferecidas na plataforma são considerados altos;

A plataforma não oferece um aplicativo para o acesso móvel.



BetVictor - O Site Com o Maior Bônus Grátis em Dinheiro



Com depósito mínimo de R$ 50 você pode ganhar até R$ 10.000 em bônus nos primeiros 5 depósitos Crédito: Divulgação

O BetVictor está no mercado há anos e disponibiliza mais de 2.000 títulos em jogos de cassino online para seus jogadores aproveitarem. Neste cassino você pode apostar e receber seus prêmios por pix, de forma prática e rápida. Além disso, oferece bônus exclusivos de boas-vindas para novos usuários cadastrados, onde você pode aproveitar e conhecer novos jogos e aumentar ainda mais seus ganhos.



Bônus R$60 Reais Grátis (Sem Depósito)



Sem depósitos, para você receber o Bônus Grátis de R$60,00 é necessário apenas realizar seu cadastro na plataforma e validar seus dados. A partir de então estará pronto para desfrutar de uma aventura pelos melhores jogos no cassino BetVictor.



Quero me cadastrar e receber 60 reais grátis.

Bônus até R$10.000 + 250 Giros Grátis nos 5 primeiros depósitos



Com depósito mínimo de R$50,00 você pode ganhar até R$10.000 em bônus nos primeiros 5 depósitos, além de 250 free spins para aproveitar em jogos no cassino BetVictor. O bônus é dividido da seguinte forma:



1º depósito - 100% em Bônus até R$4.000 + 50 Free Spins.

2º depósito - Bônus de 75% até R$ 2.000 + 50 Free Spins.

3º depósito - Bônus de 75% até R$ 1.500 + 50 Free Spins.

4º depósito - Bônus de 50% até R$ 1.500 + 50 Free Spins.

5º depósito - um Bônus final de 50% até R$ 1.000 + 50 Free Spins.

Pontos positivos:



Bônus de Boas-Vindas atrativos;

Várias opções de jogos de cassino disponíveis para aproveitar.

Pontos negativos:



O atendimento ao cliente deixa a desejar;

Não possui app para acesso móvel.



Platin Casino - O Melhor Bônus Grátis Para Jogar o Gates of Olympus



Ao se cadastrar no site e realizar seu primeiro depósito, você pode aproveitar 100% de Bônus para jogos de Cassino Crédito: Divulgação

O Platin é uma plataforma de apostas em jogos online que tem parceria com todos os principais desenvolvedores de jogos do setor de apostas, oferecendo diferentes opções para vários tipos de perfis de jogadores, para ganhar dinheiro jogando. Além disso, oferece diversos bônus e promoções semanais e diárias, que agradam desde jogadores iniciantes a veteranos. Confira como funciona o bônus do Platin Casino:



Bônus Grátis 10 Free Spins no Cadastro



Ao realizar o cadastro no site do Platin cassino, automaticamente você ganha 10 rodadas grátis para conhecer o slot Gates of Olympus. Lembrando que não é necessário nenhum depósito para ativá-lo.



Criar uma Conta e Ganhar 10 giros grátis.

Bônus Free Spins no 1º Depósito



Ao se cadastrar no site e realizar seu primeiro depósito, você pode aproveitar 100% de Bônus para jogos de Cassino até R$5000 + 110 free spins, o que totaliza 120 free spins junto aos 10 sem depósito inicial.



Pontos positivos:



Oferece diversas opções de métodos de depósito tanto em real como criptomoeda;

Ofertas de bônus de Boas-Vindas bem generosas.



Pontos negativos:



O site não tem o seu próprio aplicativo que facilitaria o acesso móvel;

O requerimento para ativação de bônus é alto em comparação aos demais cassinos.



Fresh Casino - O Maior Bônus (500 giros grátis) Pacote de Boas-vindas



O site oferece três promoções diferentes de boas-vindas para os seus recém cadastrados Crédito: Divulgação

Assim como muitos outros sites de apostas que estão no mercado no momento, o Fresh Casino conta com vários tipos de ofertas atrativas para os seus usuários. Sem dúvida, um dos tipos de promoções mais populares dentro desse site de apostas é o bônus de boas-vindas oferecido para os recém cadastrados na plataforma.



Bônus de Boas-Vindas



Você vai selecionar o bônus logo quando entrar no site para fazer o seu cadastro. É importante lembrar que para conseguir utilizar essas promoções, é preciso que você faça depósitos acima de determinado limite. Por conta disso, determinadas ofertas podem acabar sendo mais atrativas para você do que outras. Confira agora como funcionam esses principais bônus do site.



Bônus de 100% + até 500 Giros Grátis (Primeiro Depósito Mínimo: R$50 )

Bônus de 75% (Segundo Depósito Mínimo: R$50)

Bônus de 75% (Terceiro Depósito Mínimo: R$50)



Quero me Registrar no Fresh Casino.

Pontos positivos:



O site oferece três promoções diferentes de boas-vindas para os seus recém cadastrados;

O catálogo de caça-níqueis dessa plataforma de apostas online é bem amplo e variado, com muitas opções interessantes.



Pontos negativos:



Poucas opções de jogos no cassino ao vivo.

O chat ao vivo do site utiliza o Google Tradutor para responder os usuários em português.



Tipos de Bônus Grátis (Sem Depósito) e Como Aproveitar Seu Bônus



Escolher o melhor cassino com bônus grátis (sem depósito) de cadastro é uma decisão importante para garantir que você aproveite ao máximo sua experiência de jogo. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a escolher o melhor cassino com bônus no cadastro:



Bônus Giros Grátis Sem Depósito (Free Spins)



Verifique os Jogos Elegíveis: certifique-se de que os giros grátis se aplicam a jogos que você gosta ou está interessado em experimentar.

Requisitos de Aposta: leia os termos para entender os requisitos de aposta associados aos ganhos dos giros grátis. Isso indica quantas vezes você precisa apostar seus ganhos antes de poder sacá-los.

Limite de Saque: verifique se há um limite máximo para o quanto você pode ganhar e sacar com os giros grátis.

Prazo de Validade: esteja ciente do prazo de validade dos giros grátis. Use-os antes que expirem.

Bônus Apostas Grátis em Esportes (Free Bets)

Escolha Bem as Apostas: faça apostas que tenham boas chances de sucesso. As apostas grátis ainda estão sujeitas a requisitos de apostas, então maximizar suas chances de ganhar é importante.

Requisitos de Aposta: saiba se os ganhos das apostas grátis têm requisitos de aposta antes de serem retirados.

Tipos de Apostas: verifique se você pode usar as apostas grátis em diferentes tipos de apostas esportivas e eventos.

Bônus Grátis em Dinheiro na Conta do Jogador (Saldo Extra)



Variedade de Jogos: aproveite para experimentar vários jogos diferentes, incluindo caça-níqueis, jogos de mesa e jogos de cassino ao vivo.

Termos e Condições: leia atentamente os termos para entender como o saldo extra pode ser usado e quaisquer requisitos de aposta associados.

Aproveite ao máximo: use o saldo extra para explorar e se divertir sem arriscar seu próprio dinheiro.

Escolha o Melhor Bônus de Casino Que Paga no Cadastro

Bônus 60 Reais Grátis

Jogos Variados

Sem Depósito - Grátis

Bônus 5 Reais Grátis

Jogos de Bingo Online

Sem Depósito - Grátis

5 Detalhes a Observar Antes de Aceitar um Bônus Grátis no Cadastro

Sempre frisamos a importância de estar atento a todos os detalhes das promoções. Entendemos que ao olhar os números oferecidos nos bônus ficamos felizes e ansiosos para usá-los. Mas devemos tomar alguns cuidados e entender os requisitos que podem até mesmo utilizá-los. Confira os principais pontos a serem avaliados:



Rollover



Em geral, o rollover é o número de vezes necessário para apostar o bônus que você recebe de boas-vindas antes de poder sacar os seus ganhos com as apostas. Essa é uma regra comum criada pelas casas de apostas para garantir o uso contínuo dos bônus e manter o jogador no site.



Validade do bônus



Este é o prazo que o bônus pode ser utilizado, um prazo menor de 7 dias não é o suficiente para aproveitá-lo apropriadamente, opte por opções mais estendidas como 20 a 30 dias.



Condições de uso



Alguns bônus estão sujeitos a serem usados apenas em alguns jogos pré-determinados, muitas vezes em um específico ou de alguma provedora em questão. Fique atento aos termos na hora de ativar o bônus.



Limites de ganho



A maioria dos cassinos estabelece um valor limite de ganhos que o jogador pode obter utilizando o bônus, fique de olho se o valor disponibilizado atende ao que você quer.



Restrições de uso



Outras restrições podem ser aplicadas, como aposta mínima para ativação ou valor máximo de aposta, é necessário ler o documento de termos e condições para ter certeza do que está escolhendo.



Jogos e Depósitos de 1 Real no PixBet

O PixBet oferece uma variedade de jogos onde os jogadores podem começar apostando apenas 1 real. Além disso, a plataforma permite depósitos mínimos de 1 real, tornando-a acessível para todos os apostadores.



Como Escolher o Melhor Cassino com Bônus de Cadastro?



Reputação e Licenciamento: opte por cassinos licenciados por autoridades reguladoras confiáveis.

Variedade de Jogos: escolha um cassino que oferece uma ampla variedade de jogos que você goste.

Termos de Bônus: leia e compreenda os termos e condições dos bônus, incluindo requisitos de aposta e limitações.

Requisitos de Saque: verifique os limites de saque e se há restrições para retirada de ganhos de bônus.

Suporte ao Cliente: certifique-se de que o cassino tenha suporte ao cliente responsivo.

Experiência do Usuário: escolha um cassino com uma interface fácil de usar e jogos de alta qualidade.

Avaliações e Análises: pesquise avaliações de jogadores reais para ter uma ideia da experiência de outros jogadores.

Compatibilidade: verifique se o cassino é compatível com o dispositivo que você planeja usar.

Conclusão



Neste artigo listamos apenas 6 ótimos bônus, mas existem várias opções em que você pode aproveitar os bônus grátis de giros no cadastro. Essas promoções são excelentes meios de conhecer novos jogos ou mesmo adquirir experiência, além de claro, aumentar os seus ganhos sem depósito.



São ótimas opções tanto para quem está aprendendo sobre o mundo dos jogos online de cassino, quanto para quem já é veterano e quer aumentar seu lucro. Esperamos que as orientações fornecidas neste artigo ajude você a aproveitar ao máximo essas vantagens. Desejamos boa sorte!



Perguntas Frequentes Sobre os Casinos Com Bônus Grátis de Boas vindas



Como solicitar o bônus meu bônus após me cadastrar?



Esse processo pode variar de um cassino para outro, em geral, você consegue ativá-los logo após o cadastro na página de bônus/promoções, caso não seja ativado automaticamente.



O que significa bônus free spins?



Os free spins são as ofertas de giros grátis em inglês.



Os bônus grátis no cadastro são confiáveis para usar?



Sim, é importante entender que os bônus são promoções criadas pela casa de apostas para atrair jogadores, e que você pode aproveitar para obter vantagem. Logo é seguro, desde que escolha de forma correta a plataforma, confira se é certificada e segura, como as que listamos neste artigo.



Quais cassinos que dão giros grátis ao se cadastrar?



Todos os Cassinos listados neste artigo proporcionam giros grátis: 21Casino, Betvictor, Betmotion e Platin Casino.



Há alguma restrição de uso dos bônus grátis?



Como falamos anteriormente, a maioria das plataformas estabelece algumas restrições de uso, como valor mínimo ou máximo a ser apostado, valor limite para ganhos ou mesmo jogos específicos para ativação. Cabe você avaliar se os termos se adéquam ao que você deseja.