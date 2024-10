Barato Coletivo comemora aniversário de 14 anos com ofertas por menos de R$10

O site de compras cearense Barato Coletivo comemora 14 anos com super oferta e campanha especial com a participação do ator Cauã Reymond

Para intensificar as comemorações de aniversário, o site de compras Barato Coletivo traz duas novidades: ofertas por menos de R$ 10 e o ator Cauã Reymond na campanha de celebração de 14 anos. Entre 28 de outubro e 4 de novembro, a plataforma oferece ofertas de super preço e códigos promocionais.

Fundado em 2010 e consolidado como o maior site de ofertas do Nordeste, o Barato Coletivo tem mais de 4.000 parcerias comerciais e já atingiu 600.000 clientes. Além de uma variedade de ofertas em gastronomia, hotelaria, viagens e entretenimento, o site tem se destacado pela comercialização com desconto de ingressos de cinema.

Com um aplicativo próprio, o Barato Coletivo facilita o acesso rápido às ofertas, permitindo que os usuários resgatem cupons de forma prática. O evento é uma antecipação à Black Friday, com o objetivo de oferecer aos clientes as melhores condições e promoções do ano.