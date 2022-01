Grupo Atitude projeta crescimento de 30% em 2022 e abrirá filial em Recife

Planejamento para este ano também inclui aumento de 20% no quadro de colaboradores

O Grupo Atitude, empresa que atua em administração de condomínios, serviço de segurança armada e mão de obra terceirizada, comemorou números expressivos em 2021. Só no ano passado, o faturamento do grupo cresceu 18%.

Segundo o diretor da empresa, Paulo Aragão Filho, o resultado é fruto de ações estratégicas, compromisso e oferta de serviços de qualidade. "Tivemos uma alta procura em segurança e terceirização de limpeza. As empresas têm se preocupado em levar um especialista para realmente cuidar do ambiente, fornecendo um local mais limpo a todos os colaboradores e clientes", afirma.

Em 2022, o percentual de crescimento deve ser bem mais robusto. De acordo com o gestor, a projeção é fechar o ano com 30%. "Esse crescimento é sustentável e traz como consequência a contratação de novos funcionários. Em 2022, nossa meta é aumentar a equipe em 20%, encerrando o ano com 2.400 colaboradores", pontua.

Para atingir as metas, o foco será terceirização, segurança armada e administração de condomínios. "Manteremos o nosso carro-chefe. Sempre observamos empresas do segmento propondo e realizando serviços diferentes, o que acaba enfraquecendo e descaracterizando no final. Não será o nosso caso", ressalta Paulo.

Expansão no Nordeste

O Grupo Atitude também seguirá em 2022 seu plano de expansão orgânico rumo às praças do Nordeste. "Estamos abrindo uma filial em Recife no primeiro semestre. Até o final de 2023, pretendemos ter unidades em todas as capitais da região", complementa.

Além do Ceará, o Grupo também atua na Paraíba, Piauí, Maranhão, Pernambuco, Sergipe e Rio Grande do Norte.

Completando 15 anos de atuação, o Grupo Atitude atua em administração de condomínios, terceirização de mão de obra, vigilância armada e desarmada no Ceará e no Nordeste.

Atualmente, o Grupo conta com mais de 2 mil colaboradores e mais de 10 mil unidades administradas, oferecendo suporte aos síndicos e condôminos com previsão orçamentária, emissão de boletos e taxas condominiais, gestão de finanças e controle de folha de pagamento, entre outros serviços.

SERVIÇO

Site: atitudegrupo.com.br

Redes sociais: @atitudeservicos

Telefone: (85) 4007 2138