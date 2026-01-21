Mercado de eventos corporativos cresce 16% em 2025 e projeta recorde em 2026

Mercado de eventos corporativos cresce 16% em 2025 e projeta recorde em 2026Setor movimenta R$ 142 bilhões no Brasil e vive ciclo de forte expansão. Arx Eventos destaca-se com estratégia e sustentabilidade
O mercado de eventos corporativos no Brasil vive um dos ciclos mais fortes da sua história recente. De acordo com dados da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape), em 2025 o setor avançou o dobro da estimativa inicial e registrou alta de 16%, movimentando aproximadamente R$ 142 bilhões ao longo do ano. A projeção para 2026 é ainda mais otimista: o próximo ano pode consolidar o melhor desempenho da década até aqui, impulsionado pela retomada e ampliação dos investimentos em experiências presenciais.
Inserida nesse cenário de forte expansão está a Arx Eventos. Com 28 anos de atuação ininterrupta, a companhia consolida-se como uma das maiores e mais respeitadas empresas organizadoras de eventos corporativos do Brasil. Presente nos principais congressos nacionais, especialmente no segmento médico-científico, a empresa construiu uma trajetória marcada por visão estratégica, capacidade de execução e leitura antecipada dos movimentos do mercado.
Mais do que organizar eventos, a Arx atua em um modelo 360°, acompanhando todo o ciclo do negócio. Segundo o fundador e CEO Rafael Bezerra, a empresa nasceu da necessidade de trazer mais previsibilidade e segurança ao setor, em um modelo que integra planejamento, captação de patrocínio, gestão financeira, operações, experiência do participante e gestão de inscrições, permitindo que o evento seja tratado “como um negócio completo e não somente um conjunto de serviços isolados”.
Esse olhar estratégico permite à empresa acompanhar indicadores como margem do evento, evolução do público e crescimento ao longo dos anos. “Com isso a gente garante que as decisões dos nossos clientes sejam mais assertivas com as informações que a gente entrega”, destaca o CEO.
Ele acrescenta que tanto realizadores quanto patrocinadores passam a ter mais clareza sobre a sustentabilidade dos eventos no longo prazo. Internamente, a Arx mantém uma rotina de acompanhamento contínuo. “Nós fazemos reuniões internas onde a gente acompanha cada um dos indicadores de desempenho do evento ao longo do tempo.”
Tendências do setor
No segmento médico-científico, onde a Arx concentra parte relevante da sua atuação, três tendências vêm moldando o formato dos eventos. A primeira é a profissionalização da captação de patrocínio, com entregas mais claras e mensuráveis, alinhadas aos objetivos das empresas patrocinadoras.
A segunda é a busca por equilíbrio financeiro, essencial para a sustentabilidade das sociedades médicas. “Hoje, em muitas das sociedades médicas, o lucro do evento é a principal fonte de receita que eles têm”, explica Bezerra.
A terceira tendência é a valorização da experiência do participante, que vai além do conteúdo científico. “O conhecimento técnico-científico a pessoa até consegue adquirir na internet, mas a troca de experiências, o relacionamento, o estar presente junto com os pares, só o evento consegue proporcionar.”
Mais integração
O posicionamento integrado da Arx se mostra ainda mais relevante diante do atual momento do setor. O avanço do mercado reflete uma mudança clara no comportamento de empresas e corporações, que têm ampliado seus investimentos em experiências presenciais como estratégia central de posicionamento, relacionamento e geração de negócios.
Para Marcia Vale, uma das fundadoras e CEO da empresa, esse movimento é estratégico. “Eventos presenciais mudam o jogo. Eles criam vínculos, aceleram decisões e fortalecem marcas de forma que nenhuma outra estratégia consegue sozinha”, afirma.
Olhando para 2026, a Arx identifica oportunidades de expansão para além da área da saúde. Segundo Rafael Bezerra, a empresa vê espaço para levar sua expertise para outros setores da economia.
“A Arx tem uma grande oportunidade de expansão em novos segmentos além da área da saúde, levando o que a gente aprendeu ao longo de mais de 27 anos de eventos complexos”, afirma. Esse movimento deve contribuir para a diversificação do portfólio e a ampliação da atuação nacional, fortalecida desde 2022.
A longevidade da empresa é apontada como um diferencial competitivo. “São quase três décadas de atuação, com crescimento contínuo e uma reinvenção da empresa em vários momentos da história”, destaca o CEO.
Ele ressalta ainda as relações de longo prazo construídas com clientes, fornecedores e parceiros, baseadas em confiança e transparência. “Mais do que organizar eventos, a Arx se consolida como uma parceira que entende o que o nosso cliente precisa que seja feito”, conclui.
Arx Eventos
Site: arxeventos.com.br
Telefone: +55 (85) 4011-1572
E-mail: [email protected]