Mercado de eventos corporativos cresce 16% em 2025 e projeta recorde em 2026

O avanço do mercado reflete mudança no comportamento de empresas e corporações / Crédito: Divulgação/Victor Magalhaes de Paula Souza

O mercado de eventos corporativos no Brasil vive um dos ciclos mais fortes da sua história recente. De acordo com dados da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape), em 2025 o setor avançou o dobro da estimativa inicial e registrou alta de 16%, movimentando aproximadamente R$ 142 bilhões ao longo do ano. A projeção para 2026 é ainda mais otimista: o próximo ano pode consolidar o melhor desempenho da década até aqui, impulsionado pela retomada e ampliação dos investimentos em experiências presenciais.

Inserida nesse cenário de forte expansão está a Arx Eventos. Com 28 anos de atuação ininterrupta, a companhia consolida-se como uma das maiores e mais respeitadas empresas organizadoras de eventos corporativos do Brasil. Presente nos principais congressos nacionais, especialmente no segmento médico-científico, a empresa construiu uma trajetória marcada por visão estratégica, capacidade de execução e leitura antecipada dos movimentos do mercado.



Conferência Internacional sobre Clima e Desenvolvimento em Regiões Semiáridas (ICID) Crédito: Divulgação Conferência Internacional sobre Clima e Desenvolvimento em Regiões Semiáridas (ICID) Crédito: Divulgação

Mais do que organizar eventos, a Arx atua em um modelo 360°, acompanhando todo o ciclo do negócio. Segundo o fundador e CEO Rafael Bezerra, a empresa nasceu da necessidade de trazer mais previsibilidade e segurança ao setor, em um modelo que integra planejamento, captação de patrocínio, gestão financeira, operações, experiência do participante e gestão de inscrições, permitindo que o evento seja tratado “como um negócio completo e não somente um conjunto de serviços isolados”.

Esse olhar estratégico permite à empresa acompanhar indicadores como margem do evento, evolução do público e crescimento ao longo dos anos. “Com isso a gente garante que as decisões dos nossos clientes sejam mais assertivas com as informações que a gente entrega”, destaca o CEO.

Ele acrescenta que tanto realizadores quanto patrocinadores passam a ter mais clareza sobre a sustentabilidade dos eventos no longo prazo. Internamente, a Arx mantém uma rotina de acompanhamento contínuo. “Nós fazemos reuniões internas onde a gente acompanha cada um dos indicadores de desempenho do evento ao longo do tempo.”



Tendências do setor

No segmento médico-científico, onde a Arx concentra parte relevante da sua atuação, três tendências vêm moldando o formato dos eventos. A primeira é a profissionalização da captação de patrocínio, com entregas mais claras e mensuráveis, alinhadas aos objetivos das empresas patrocinadoras.

A segunda é a busca por equilíbrio financeiro, essencial para a sustentabilidade das sociedades médicas. “Hoje, em muitas das sociedades médicas, o lucro do evento é a principal fonte de receita que eles têm”, explica Bezerra.



A terceira tendência é a valorização da experiência do participante, que vai além do conteúdo científico. “O conhecimento técnico-científico a pessoa até consegue adquirir na internet, mas a troca de experiências, o relacionamento, o estar presente junto com os pares, só o evento consegue proporcionar.”

Mais integração

O posicionamento integrado da Arx se mostra ainda mais relevante diante do atual momento do setor. O avanço do mercado reflete uma mudança clara no comportamento de empresas e corporações, que têm ampliado seus investimentos em experiências presenciais como estratégia central de posicionamento, relacionamento e geração de negócios.



Para Marcia Vale, uma das fundadoras e CEO da empresa, esse movimento é estratégico. “Eventos presenciais mudam o jogo. Eles criam vínculos, aceleram decisões e fortalecem marcas de forma que nenhuma outra estratégia consegue sozinha”, afirma.

Olhando para 2026, a Arx identifica oportunidades de expansão para além da área da saúde. Segundo Rafael Bezerra, a empresa vê espaço para levar sua expertise para outros setores da economia.

“A Arx tem uma grande oportunidade de expansão em novos segmentos além da área da saúde, levando o que a gente aprendeu ao longo de mais de 27 anos de eventos complexos”, afirma. Esse movimento deve contribuir para a diversificação do portfólio e a ampliação da atuação nacional, fortalecida desde 2022.

