Laboratório Argos oferece exames para detectar Influenza e Covid-19 em drive-thru

Especializado em entregar diagnósticos precisos, o Argos Patologia celebra, em 2021, 10 anos de história. Sempre preocupado em entregar resultados com exatidão e eficiência, o laboratório foi o primeiro do Norte e Nordeste com acreditação PACQ (Programa de Acreditação e Controle de Qualidade), criada pela Sociedade Brasileira de Patologia (SBP).

São 12 unidades em hospitais do Ceará, nas cidades de Fortaleza, Sobral e Juazeiro. O objetivo é a ampliação de duas sedes nas regiões Norte e Nordeste. O que começou com seis mil laudos liberados anualmente se transformou em 160 mil.

Para a diretora administrativa do laboratório, Daniella Martins, um importante destaque do Argos Patologia é o investimento nos colaboradores. Para além da tecnologia avançada e os equipamentos de ponta, existe investimento em cursos, congressos, pagamento de matrícula na universidade, aula de inglês gratuita e plano de saúde 100% pago pelo laboratório, por exemplo. De acordo com Daniella, mais de 30% dos funcionários sobem de cargo dentro da empresa. “Nosso colaborador é o cliente número um. Investimos em educação continuada direcionada para ver o crescimento dele”, explica.

A qualificação profissional e a constante busca por tecnologia de ponta permitem que o laboratório forneça diagnósticos cada vez mais precisos, levando agilidade para tratamentos de patologias e resultados mais favoráveis para o paciente. Mais de 90% das biópsias do Argos são entregues em apenas 48 horas.

Ano passado, durante o começo da pandemia da Covid-19, o laboratório passou a oferecer o exame do tipo RT-PCR para identificar o vírus, procedimento considerado padrão ouro pelo Ministério da Saúde. Com o treinamento da equipe e novas contratações, já foram realizados quase 80.000 exames do tipo pelo laboratório.

“Os 10 anos do Argos Patologia significam uma história de sucesso, de muita luta, de muita responsabilidade. Representam a importância do crescimento do diagnóstico preciso no Norte e Nordeste. Representam dedicação, eficiência, exatidão. Representam possibilidade de tratamentos mais rápidos. Representam muito trabalho, o que nos deixa extremamente felizes. Para essa precisão que tanto buscamos, a gente nunca se acomoda, sempre estamos buscando novas tecnologias, pesquisas, formação de profissionais. Estamos sempre muito instigados a crescer”, finaliza Daniella Martins.

Serviço

argospatologia.com.br

Avenida Santos Dumont, 5753. Loja 2 – Térreo

Papicu – Fortaleza

sac@argospatologia.com.br

85 3486.3150