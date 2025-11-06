Circuito do Aço transforma corrida de rua em experiência de cidadania e sustentabilidade

Circuito do Aço transforma corrida de rua em experiência de cidadania e sustentabilidadeEvento une esporte, bem-estar e consciência ambiental com ações inovadoras de redução de impacto, engajamento social e práticas sustentáveis do início ao fim da prova
Mais do que uma corrida, o Circuito do Aço propõe uma vivência. A iniciativa da ArcelorMittal, a ser realizada dia 15 de novembro, convida atletas, famílias e comunidades a refletirem sobre o próprio impacto no planeta, transformando o esporte em um ato de cidadania, saúde e sustentabilidade.
A ação é parte da estratégia de engajamento e responsabilidade socioambiental da ArcelorMittal Pecém, unidade da maior produtora de aço do Brasil e líder global no setor. A proposta vai além da prática esportiva: o evento convida os participantes a experimentarem a sustentabilidade, na prática, por meio de atitudes e ações concretas.
Segundo Patrícia Colaferro, gerente-geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal unidade Pecém, o Circuito do Aço nasce de um propósito que está no centro da atuação da empresa. “Temos um compromisso com os nossos valores — Sustentabilidade, Segurança, Qualidade e Liderança. São eles que orientam nossos esforços, iniciativas e investimentos. É a partir dessa base estratégica que estruturamos nossas operações e construímos relações de confiança com a comunidade, o poder público e o setor privado”, explica. “Na ArcelorMittal, buscamos constantemente nos superar, explorando novas formas de colocar a sustentabilidade em prática e de promover um presente e um futuro mais diverso, inclusivo e comprometido com a proteção do meio ambiente.”
Sustentabilidade em movimento
Cada detalhe do Circuito foi pensado para reduzir impactos ambientais e estimular a consciência ecológica.
Entre as principais ações, estão:
- Entrega de ecobags retornáveis com manifesto ambiental, incentivando o engajamento dos corredores com práticas sustentáveis no dia a dia.
- Destinação imediata de copos coletados durante o percurso, evitando o acúmulo de resíduos e o espalhamento desse material na orla.
- Upcycle de materiais de comunicação e cenografia, prolongando o ciclo de vida dos itens e reduzindo o descarte.
- Relatório de impacto socioambiental, que será divulgado após o evento, com dados sobre resíduos reciclados, ações de compostagem e mudas plantadas.
- Plantio de mudas, que já é uma prática recorrente da empresa desde o início da sua construção.
Além do aspecto ambiental, o evento também reforça o valor do bem-estar e da coletividade, com a participação ativa de empregados da ArcelorMittal e de seus familiares. “O Circuito do Aço chega como uma extensão para a sociedade da nossa cultura organizacional, de promoção da sustentabilidade, inclusão, bem-estar e saúde. Incentivamos continuamente a prática esportiva e o cuidado físico e mental dentro da empresa. Com o Circuito, queremos convidar as pessoas a darem o primeiro passo rumo a uma vida mais saudável”, reforça Patrícia.
Ela ainda destaca que essa corrida também foi pensada para incluir todos que valorizam o esporte e o bem estar. “Teremos percursos a partir de 2,5 km, ideal para quem está começando. Além disso, queremos promover uma cultura de responsabilidade ambiental entre participantes, fornecedores e organizadores, com ações que não terminarão na corrida, mas seguirão no pós-evento, como a coleta e destinação adequada dos resíduos e o plantio de mudas".
Ana Raquel Alves de Araújo é Analista de Atração e Seleção da AcelorMittal unidade Pecém, apaixonou-se por corridas e hoje faz desse hábito uma filosofia de vida. “A satisfação que vem após uma corrida é indescritível. É um momento de relaxamento, de superação e de cuidado com a mente”, afirma. “Eu realmente sou uma nova mulher. E o mais bonito é ver as pessoas se sentindo motivadas por mim. Para quem quer começar, a dica é simples: comece com o que você tem. Eu também não conseguia correr 200 metros sem parar, mas com o tempo fui ganhando constância e resistência.”
A Analista reforça o papel da ArcerlorMittal na mudança do seu estilo de vida: “O incentivo da empresa fez toda a diferença. Ganhei uma cortesia para participar da corrida 21k Terra da Luz e isso me deu o empurrão que eu precisava. Os desafios internos e o apoio do grupo de corredores me ajudaram muito a manter o foco e a disciplina”, corrobora a Analista.
Por que é inovador?
O Circuito do Aço transforma o conceito de corrida de rua ao integrar práticas sustentáveis em todas as etapas do evento, do kit do atleta ao pós-prova, ao oferecer uma experiência educativa e transformadora para todos os envolvidos.
A proposta é mostrar que a sustentabilidade pode (e deve) estar presente em grandes eventos esportivos, inspirando atitudes positivas dentro e fora das pistas.
Dicas e orientações
- Se puder, traga sua garrafinha reutilizável para reduzir o consumo de copos plásticos.
- Descarte resíduos nos pontos de coleta seletiva durante o percurso.
- Aproveite o momento para compartilhar mensagens positivas sobre sustentabilidade nas redes sociais usando a hashtag #CircuitoDoAço.
- Lembre-se de se hidratar e aquecer antes e alongar-se após a corrida. O cuidado com o corpo também faz parte dessa corrente de bem-estar.
Resultados concretos de reutilização
Em outubro, a ArcelorMittal Pecém conquistou a marca de 100% de reciclagem dos resíduos sólidos gerados. A empresa também reaproveita integralmente os gases do processo siderúrgico para gerar energia elétrica, o que a torna autossuficiente em energia. A taxa de recirculação de água chega a 98,5%. “A economia circular é uma premissa essencial para nós. Os resíduos gerados são reutilizados ou comercializados para outras indústrias, o que reduz o consumo de matérias-primas e promove eficiência ambiental e econômica”, detalha Patrícia.
O compromisso da empresa é validado por certificações internacionais que atestam a excelência dos processos em sustentabilidade ambiental e tecnológica. A unidade possui ISO 9001 (Qualidade), ISO 14001 (Meio Ambiente) e IATF, que avalia padrões de gestão na cadeia automotiva global.
Confira dicas de uma nutricionista de como se preparar para o grande dia
Para garantir um bom desempenho e cuidar da saúde, a nutricionista Elizabeth de Oliveira Lira destaca que a preparação começa antes mesmo da corrida:
- Pré-prova:
“Evite comidas pesadas e gordurosas no dia anterior, pois dificultam a digestão e afetam o desempenho. Prefira refeições leves e ricas em carboidratos, como batata, arroz, feijão, pães e frutas. E nada de álcool, pois desidrata e prejudica a recuperação muscular”, orienta.
Elizabeth reforça que a hidratação deve começar na véspera: “Durma bem, alimente-se de forma leve e mantenha sua rotina alimentar. O corpo corre melhor com o que conhece.”
- Durante a corrida:
Para percursos curtos (2,5 km), pequenos goles de água antes e após a prova já são suficientes. Nos 5 km, a recomendação é hidratar-se a cada 15 ou 20 minutos. Já quem vai encarar os 10 km deve intercalar água e isotônico em pequenos goles. “Se a corrida durar mais de uma hora, o uso de carboidrato em gel com um pouco de água ajuda a manter o desempenho e prevenir a fadiga”, explica.
- Pós-prova:
Após cruzar a linha de chegada, é hora de repor energia. “Continue se hidratando e priorize refeições completas com carboidratos, proteínas e fibras. Pode ser um pão com ovo ou frango, cuscuz, uma vitamina de banana com aveia e um suplemento proteico derivado do soro do leite, ou um almoço colorido com arroz, feijão, salada e proteína”, recomenda.
Parcerias e patrocínio
O Circuito do Aço conta com o apoio de empresas parceiras que acreditam na união entre esporte e sustentabilidade.
Patrocinadores: Fornecedora Engelog, LDB Transporte de Cargas, KW do Brasil, Vix Logística, Reframax, Abertta Saúde e Grupo Labor Life.
Serviço
Circuito do Aço - Esporte e Sustentabilidade
Data: 15 de novembro de 2025 (sábado, feriado da Proclamação da República)
Local: Avenida Beira-Mar – Fortaleza (CE)
Percursos: 2,5 km, 5 km e 10 km
Inscrições: até o dia 11 de novembro (ou até o limite de vagas)
Entrega dos kits: 13 e 14 de novembro no LC Corporate - Av Barão de Studart, 300.
Empregados ArcelorMittal e de empresas contratadas poderão retirar seus kits no dia 13 apenas na unidade Pecém. Já no dia 14, poderão retirar no LC Corporate.
Links para Inscrições:
Público geral: www.novoticket.com.br
Empregados de empresas contratadas pela ArcelorMittal/terceirizados: clique aqui
Empregados ArcelorMittal: www.novoticket.com.br/arcelormittal
Valores:
Atleta Geral: R$ 120,00
Atleta Geral Idoso (a) 60+: R$ 60,00
Atleta Cadeirante ou Paratleta: R$ 60,00
Atleta de Assessorias Esportivas/Grupos: R$ 100,00
Atleta de Assessorias Idoso (a) 60+: R$ 50,00
Pessoa com Deficiência (Assessorias e Grupos): R$ 50,00
Empregado ArcelorMittal: R$ 100,00 (com direito a acompanhante)
Empregado de empresa terceirizada: R$ 100,00