Circuito do Aço transforma corrida de rua em experiência de cidadania e sustentabilidade

Fortaleza recebe prova inédita no calendário de corridas de rua que será realizada no dia 15 de novembro

Mais do que uma corrida, o Circuito do Aço propõe uma vivência. A iniciativa da ArcelorMittal, a ser realizada dia 15 de novembro, convida atletas, famílias e comunidades a refletirem sobre o próprio impacto no planeta, transformando o esporte em um ato de cidadania, saúde e sustentabilidade.

A ação é parte da estratégia de engajamento e responsabilidade socioambiental da ArcelorMittal Pecém, unidade da maior produtora de aço do Brasil e líder global no setor. A proposta vai além da prática esportiva: o evento convida os participantes a experimentarem a sustentabilidade, na prática, por meio de atitudes e ações concretas.



Segundo Patrícia Colaferro, gerente-geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal unidade Pecém, o Circuito do Aço nasce de um propósito que está no centro da atuação da empresa. “Temos um compromisso com os nossos valores — Sustentabilidade, Segurança, Qualidade e Liderança. São eles que orientam nossos esforços, iniciativas e investimentos. É a partir dessa base estratégica que estruturamos nossas operações e construímos relações de confiança com a comunidade, o poder público e o setor privado”, explica. “Na ArcelorMittal, buscamos constantemente nos superar, explorando novas formas de colocar a sustentabilidade em prática e de promover um presente e um futuro mais diverso, inclusivo e comprometido com a proteção do meio ambiente.” Sustentabilidade em movimento

Cada detalhe do Circuito foi pensado para reduzir impactos ambientais e estimular a consciência ecológica.

Entrega de ecobags retornáveis com manifesto ambiental, incentivando o engajamento dos corredores com práticas sustentáveis no dia a dia.

Destinação imediata de copos coletados durante o percurso, evitando o acúmulo de resíduos e o espalhamento desse material na orla.

Upcycle de materiais de comunicação e cenografia, prolongando o ciclo de vida dos itens e reduzindo o descarte.

Relatório de impacto socioambiental, que será divulgado após o evento, com dados sobre resíduos reciclados, ações de compostagem e mudas plantadas.

, que será divulgado após o evento, com dados sobre resíduos reciclados, ações de compostagem e mudas plantadas. Plantio de mudas, que já é uma prática recorrente da empresa desde o início da sua construção. Além do aspecto ambiental, o evento também reforça o valor do bem-estar e da coletividade, com a participação ativa de empregados da ArcelorMittal e de seus familiares. “O Circuito do Aço chega como uma extensão para a sociedade da nossa cultura organizacional, de promoção da sustentabilidade, inclusão, bem-estar e saúde. Incentivamos continuamente a prática esportiva e o cuidado físico e mental dentro da empresa. Com o Circuito, queremos convidar as pessoas a darem o primeiro passo rumo a uma vida mais saudável”, reforça Patrícia.

Ela ainda destaca que essa corrida também foi pensada para incluir todos que valorizam o esporte e o bem estar. “Teremos percursos a partir de 2,5 km, ideal para quem está começando. Além disso, queremos promover uma cultura de responsabilidade ambiental entre participantes, fornecedores e organizadores, com ações que não terminarão na corrida, mas seguirão no pós-evento, como a coleta e destinação adequada dos resíduos e o plantio de mudas".

Primeira corrida de Ana Raquel Alves de Araújo (Analista de Atração e Seleção da ArcelorMittal) em 2023 e, à direita, em corrida no final de 2024

Ana Raquel Alves de Araújo é Analista de Atração e Seleção da AcelorMittal unidade Pecém, apaixonou-se por corridas e hoje faz desse hábito uma filosofia de vida. “A satisfação que vem após uma corrida é indescritível. É um momento de relaxamento, de superação e de cuidado com a mente”, afirma. “Eu realmente sou uma nova mulher. E o mais bonito é ver as pessoas se sentindo motivadas por mim. Para quem quer começar, a dica é simples: comece com o que você tem. Eu também não conseguia correr 200 metros sem parar, mas com o tempo fui ganhando constância e resistência.”

A Analista reforça o papel da ArcerlorMittal na mudança do seu estilo de vida: “O incentivo da empresa fez toda a diferença. Ganhei uma cortesia para participar da corrida 21k Terra da Luz e isso me deu o empurrão que eu precisava. Os desafios internos e o apoio do grupo de corredores me ajudaram muito a manter o foco e a disciplina”, corrobora a Analista.

