Circuito do Aço transforma corrida de rua em experiência de cidadania e sustentabilidade
Circuito do Aço transforma corrida de rua em experiência de cidadania e sustentabilidade

Evento une esporte, bem-estar e consciência ambiental com ações inovadoras de redução de impacto, engajamento social e práticas sustentáveis do início ao fim da prova
Mais do que uma corrida, o Circuito do Aço propõe uma vivência. A iniciativa da ArcelorMittal, a ser realizada dia 15 de novembro, convida atletas, famílias e comunidades a refletirem sobre o próprio impacto no planeta, transformando o esporte em um ato de cidadania, saúde e sustentabilidade.

A ação é parte da estratégia de engajamento e responsabilidade socioambiental da ArcelorMittal Pecém, unidade da maior produtora de aço do Brasil e líder global no setor. A proposta vai além da prática esportiva: o evento convida os participantes a experimentarem a sustentabilidade, na prática, por meio de atitudes e ações concretas.


Segundo Patrícia Colaferro, gerente-geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal unidade Pecém, o Circuito do Aço nasce de um propósito que está no centro da atuação da empresa. “Temos um compromisso com os nossos valores — Sustentabilidade, Segurança, Qualidade e Liderança. São eles que orientam nossos esforços, iniciativas e investimentos. É a partir dessa base estratégica que estruturamos nossas operações e construímos relações de confiança com a comunidade, o poder público e o setor privado”, explica. “Na ArcelorMittal, buscamos constantemente nos superar, explorando novas formas de colocar a sustentabilidade em prática e de promover um presente e um futuro mais diverso, inclusivo e comprometido com a proteção do meio ambiente.”

 

Sustentabilidade em movimento

 

Cada detalhe do Circuito foi pensado para reduzir impactos ambientais e estimular a consciência ecológica.

Entre as principais ações, estão:

  • Entrega de ecobags retornáveis com manifesto ambiental, incentivando o engajamento dos corredores com práticas sustentáveis no dia a dia.
  • Destinação imediata de copos coletados durante o percurso, evitando o acúmulo de resíduos e o espalhamento desse material na orla.
  • Upcycle de materiais de comunicação e cenografia, prolongando o ciclo de vida dos itens e reduzindo o descarte.
  • Relatório de impacto socioambiental, que será divulgado após o evento, com dados sobre resíduos reciclados, ações de compostagem e mudas plantadas.
  • Plantio de mudas, que já é uma prática recorrente da empresa desde o início da sua construção.

 

Além do aspecto ambiental, o evento também reforça o valor do bem-estar e da coletividade, com a participação ativa de empregados da ArcelorMittal e de seus familiares. “O Circuito do Aço chega como uma extensão para a sociedade da nossa cultura organizacional, de promoção da sustentabilidade, inclusão, bem-estar e saúde. Incentivamos continuamente a prática esportiva e o cuidado físico e mental dentro da empresa. Com o Circuito, queremos convidar as pessoas a darem o primeiro passo rumo a uma vida mais saudável”, reforça Patrícia.

Ela ainda destaca que essa corrida também foi pensada para incluir todos que valorizam o esporte e o bem estar. “Teremos percursos a partir de 2,5 km, ideal para quem está começando. Além disso, queremos promover uma cultura de responsabilidade ambiental entre participantes, fornecedores e organizadores, com ações que não terminarão na corrida, mas seguirão no pós-evento, como a coleta e destinação adequada dos resíduos e o plantio de mudas".

 

 

Fortaleza recebe prova inédita no calendário de corridas de rua que será realizada no dia 15 de novembro
Fortaleza recebe prova inédita no calendário de corridas de rua que será realizada no dia 15 de novembro Crédito: Acervo pessoal
Primeira corrida de Ana Raquel Alves de Araújo (Analista de Atração e Seleção da ArcelorMittal) em 2023 e, à direita, em corrida no final de 2024
Primeira corrida de Ana Raquel Alves de Araújo (Analista de Atração e Seleção da ArcelorMittal) em 2023 e, à direita, em corrida no final de 2024 Crédito: Acervo pessoal

 

Ana Raquel Alves de Araújo é Analista de Atração e Seleção da AcelorMittal unidade Pecém, apaixonou-se por corridas e hoje faz desse hábito uma filosofia de vida. “A satisfação que vem após uma corrida é indescritível. É um momento de relaxamento, de superação e de cuidado com a mente”, afirma. “Eu realmente sou uma nova mulher. E o mais bonito é ver as pessoas se sentindo motivadas por mim. Para quem quer começar, a dica é simples: comece com o que você tem. Eu também não conseguia correr 200 metros sem parar, mas com o tempo fui ganhando constância e resistência.”


A Analista reforça o papel da ArcerlorMittal na mudança do seu estilo de vida: “O incentivo da empresa fez toda a diferença. Ganhei uma cortesia para participar da corrida 21k Terra da Luz e isso me deu o empurrão que eu precisava. Os desafios internos e o apoio do grupo de corredores me ajudaram muito a manter o foco e a disciplina”, corrobora a Analista.

 

 

Por que é inovador?


O Circuito do Aço transforma o conceito de corrida de rua ao integrar práticas sustentáveis em todas as etapas do evento, do kit do atleta ao pós-prova, ao oferecer uma experiência educativa e transformadora para todos os envolvidos.


A proposta é mostrar que a sustentabilidade pode (e deve) estar presente em grandes eventos esportivos, inspirando atitudes positivas dentro e fora das pistas.


Dicas e orientações

 

  • Se puder, traga sua garrafinha reutilizável para reduzir o consumo de copos plásticos.
  • Descarte resíduos nos pontos de coleta seletiva durante o percurso.
  • Aproveite o momento para compartilhar mensagens positivas sobre sustentabilidade nas redes sociais usando a hashtag #CircuitoDoAço.
  • Lembre-se de se hidratar e aquecer antes e alongar-se após a corrida. O cuidado com o corpo também faz parte dessa corrente de bem-estar.

 

Resultados concretos de reutilização


Em outubro, a ArcelorMittal Pecém conquistou a marca de 100% de reciclagem dos resíduos sólidos gerados. A empresa também reaproveita integralmente os gases do processo siderúrgico para gerar energia elétrica, o que a torna autossuficiente em energia. A taxa de recirculação de água chega a 98,5%. “A economia circular é uma premissa essencial para nós. Os resíduos gerados são reutilizados ou comercializados para outras indústrias, o que reduz o consumo de matérias-primas e promove eficiência ambiental e econômica”, detalha Patrícia.


O compromisso da empresa é validado por certificações internacionais que atestam a excelência dos processos em sustentabilidade ambiental e tecnológica. A unidade possui ISO 9001 (Qualidade), ISO 14001 (Meio Ambiente) e IATF, que avalia padrões de gestão na cadeia automotiva global.

 

Confira dicas de uma nutricionista de como se preparar para o grande dia

 

Para garantir um bom desempenho e cuidar da saúde, a nutricionista Elizabeth de Oliveira Lira destaca que a preparação começa antes mesmo da corrida:

 

- Pré-prova:


“Evite comidas pesadas e gordurosas no dia anterior, pois dificultam a digestão e afetam o desempenho. Prefira refeições leves e ricas em carboidratos, como batata, arroz, feijão, pães e frutas. E nada de álcool, pois desidrata e prejudica a recuperação muscular”, orienta.


Elizabeth reforça que a hidratação deve começar na véspera: “Durma bem, alimente-se de forma leve e mantenha sua rotina alimentar. O corpo corre melhor com o que conhece.”

 

Durante a corrida:

 

Para percursos curtos (2,5 km), pequenos goles de água antes e após a prova já são suficientes. Nos 5 km, a recomendação é hidratar-se a cada 15 ou 20 minutos. Já quem vai encarar os 10 km deve intercalar água e isotônico em pequenos goles. “Se a corrida durar mais de uma hora, o uso de carboidrato em gel com um pouco de água ajuda a manter o desempenho e prevenir a fadiga”, explica.

 

Pós-prova:

Após cruzar a linha de chegada, é hora de repor energia. “Continue se hidratando e priorize refeições completas com carboidratos, proteínas e fibras. Pode ser um pão com ovo ou frango, cuscuz, uma vitamina de banana com aveia e um suplemento proteico derivado do soro do leite, ou um almoço colorido com arroz, feijão, salada e proteína”, recomenda.

 

 

Parcerias e patrocínio


O Circuito do Aço conta com o apoio de empresas parceiras que acreditam na união entre esporte e sustentabilidade.


Patrocinadores: Fornecedora Engelog, LDB Transporte de Cargas, KW do Brasil, Vix Logística, Reframax, Abertta Saúde e Grupo Labor Life.


Serviço

Circuito do Aço - Esporte e Sustentabilidade
Data: 15 de novembro de 2025 (sábado, feriado da Proclamação da República)
Local: Avenida Beira-Mar – Fortaleza (CE)

Percursos: 2,5 km, 5 km e 10 km
Inscrições: até o dia 11 de novembro (ou até o limite de vagas)
Entrega dos kits: 13 e 14 de novembro no LC Corporate - Av Barão de Studart, 300.
Empregados ArcelorMittal e de empresas contratadas poderão retirar seus kits no dia 13 apenas na unidade Pecém. Já no dia 14, poderão retirar no LC Corporate.

Links para Inscrições:

Público geral: www.novoticket.com.br
Empregados de empresas contratadas pela ArcelorMittal/terceirizados: clique aqui
Empregados ArcelorMittal: www.novoticket.com.br/arcelormittal


Valores:


Atleta Geral: R$ 120,00
Atleta Geral Idoso (a) 60+: R$ 60,00
Atleta Cadeirante ou Paratleta: R$ 60,00
Atleta de Assessorias Esportivas/Grupos: R$ 100,00
Atleta de Assessorias Idoso (a) 60+: R$ 50,00
Pessoa com Deficiência (Assessorias e Grupos): R$ 50,00
Empregado ArcelorMittal: R$ 100,00 (com direito a acompanhante)
Empregado de empresa terceirizada: R$ 100,00

