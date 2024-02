Inscrições abertas: premiação homenageia iniciativas transformadoras de mulheres

Na busca por uma sociedade cada vez mais diversa e inclusiva, reconhecer e valorizar o trabalho de quem promove transformações sociais é uma etapa fundamental. Seguindo esse objetivo, o Prêmio Mulher ArcelorMittal homenageia personalidades femininas de impacto comunitário com um cartão-presente de R$ 5 mil, além de curso para potencializar as iniciativas. As inscrições devem ser realizadas no site do prêmio, até o dia 21 deste mês.

O evento é promovido pela ArcelorMittal, especialista na produção de aço e mineração no País e no mundo. Criada em 2019 e atualmente na 3ª edição, a iniciativa tem como propósito capacitar mulheres transformadoras, fortalecendo o impacto positivo na sociedade.

“A gente sabe que as cearenses são criativas, empreendedoras, inovadoras e transformadoras. Já estamos bem felizes com os feedbacks que estamos recebendo e com as mulheres incríveis que têm nos procurado para saber mais sobre o Prêmio Mulher. Esperamos bater o recorde de inscrição, com a participação das mulheres do Ceará”, destaca a gerente de Comunicação e Relações Institucionais da ArcelorMittal Pecém, Carla Brunoro.