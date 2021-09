Tradição familiar: loja online leva alimentos orgânicos do campo para sua mesa

Alimentos totalmente orgânicos na porta de casa e informações nutricionais com apenas um clique: é dessa forma que a Amigo Natural, loja online no Instagram, funciona. O objetivo da marca é levar a alimentação saudável ao cliente, garantindo que ele saiba a origem e todos os benefícios do alimento consumido.

A administradora da loja, Lisieux Rebouças, explica que a ideia surgiu em 2020, no começo da pandemia do coronavírus. No momento, ela e a família perceberam a dificuldade das pessoas em sair para fazer compras, devido ao receio de se expor ao vírus. Então, já inseridos na cultura de agricultura familiar, na qual o cultivo de alimentos para consumo próprio e de amigos era rotina, veio a ideia de expandir essa produção para um público maior.

“A ideia era ser um amigo e ajudar essas pessoas a encontrar algo que seja mais fácil e saudável no dia a dia”, pontua Lisieux. Na Amigo Natural é possível encontrar frutas, legumes, hortaliças, sucos naturais, mel, queijo, geleias, temperos, cajuína, castanhas, ovos, manteiga da terra, saladas prontas e até mudas, além de dicas, receitas e todos os tipos de informações sobre a produção.

Todos os itens vendidos são produzidos no campo pela família da administradora, sem agrotóxicos ou adição de conservantes. Semanalmente, é divulgado um cardápio com os itens ofertados. Para fazer uma encomenda, basta clicar no link disponível no Instagram da loja (@amigo_natural). Os alimentos são colhidos no dia da entrega, disponível para Fortaleza, Eusébio e Aquiraz.

Lisieux destaca que a loja preza por produzir alimentos verdadeiramente naturais, já que, muitas vezes, itens considerados saudáveis comprados em supermercados fogem desse conceito devido a quantidade de agrotóxicos e conservantes utilizados.

“A gente vê como necessidade a ideia de manter a pessoa informada do que ela está comendo, de onde está sendo produzido. Somos realmente um amigo, perguntamos como ele vai querer o produto, se é mais verde ou mais maduro, qual melhor horário para entrega, auxiliamos com dúvidas, compartilhamos receitas, benefícios”, aponta.

Serviço:

Amigo Natural

@amigo_natural

Outras informações: (85) 99250-5307

Alguns produtos

Alface americana (unidade) – R$ 3,50

Alho poró (maço) - R$ 5

Ovos caipiras (dúzia) – R$ 9,50

Mel puro (1L) - R$ 35

Suco de cajá (300ml) - R$ 6

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Tags