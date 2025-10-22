Amels: maior concessionária de planos de saúde do Brasil expande presença nacional e reforça compromisso com pessoas e resultados

A maior concessionária de planos de saúde do Brasil com Linda Síria e Apolônio, fundadores da Amels / Crédito: Divulgação

A Amels é hoje a maior concessionária de planos de saúde do Brasil, referência em resultados, inovação e valorização de pessoas. Com mais de duas décadas dedicadas à saúde suplementar, a empresa cearense consolidou-se como uma das principais parceiras da Hapvida, atuando com excelência em atendimento, gestão comercial e formação de líderes em todo o país. História e propósito: de Fortaleza ao protagonismo nacional Amels é responsável por impulsionar o crescimento da Hapvida em diversas regiões do Brasil Crédito: Divulgação

Fundada em 2003, em Fortaleza (CE), a Amels nasceu do sonho do casal Linda Síria e Apolônio de construir um negócio sólido, humano e transformador. O que começou como uma pequena operação familiar se tornou uma potência nacional em planos de saúde, responsável por impulsionar o crescimento da Hapvida em diversas regiões do Brasil.

Hoje, sob a liderança de Linda Síria e de seu filho Victor Hugo, a empresa mantém viva sua essência familiar, agora aliada à tecnologia, expansão e à formação de equipes de alta performance. A transição geracional consolidou uma cultura empresarial baseada em união, mérito e propósito, princípios que sustentam cada conquista.

O nome AMELS representa essa filosofia: Ascensão, Mérito, Empoderamento, Liberdade e Sucesso. Mais do que palavras, são valores que definem como a empresa se relaciona com colaboradores, parceiros e clientes.

Presença nacional e resultados que refletem liderança

A Amels está presente em mais de 10 cidades brasileiras, incluindo Fortaleza, São Luís, Campina Grande, Parauapebas, Teresina, João Pessoa, Mossoró, Natal, Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. São 11 unidades em operação e mais de 20 equipes comerciais que movimentam resultados expressivos no setor de planos de saúde.

Em 2024, a empresa foi responsável por mais de 29 mil vidas vendidas, resultado que reforça sua liderança e credibilidade junto à Hapvida. Com mais de 22 reconhecimentos nacionais, incluindo certificações de excelência e desempenho máximo, a Amels segue como um dos principais pilares do crescimento da operadora no país.

Cultura de formação e valorização de talentos

Mais do que vender planos de saúde, a Amels tem como propósito formar pessoas e transformar histórias. Seu maior diferencial está na valorização do vendedor, profissional preparado e desenvolvido dentro da própria empresa. O lema “Vendedor, a Amels faz em casa” traduz o compromisso com o crescimento individual e coletivo. A cultura organizacional incentiva a autonomia, o aprendizado contínuo e o reconhecimento do mérito.

A vendedora Natalicia Alves é um exemplo dessa filosofia em prática: “Antes da Amels, eu procurava apenas um emprego. Aqui encontrei um propósito, conquistei minha independência e realizei sonhos, como a casa própria e o carro. A Amels muda vidas todos os dias.”



Inovação e estrutura voltadas para o bem-estar Em constante evolução, a Amels investe em uma nova sede moderna, com academia, refeitório, auditório e mais de 16 salas.

O espaço foi pensado para promover qualidade de vida, integração e desenvolvimento contínuo, reforçando a ideia de que crescer é consequência de cuidar de pessoas. “A Amels é feita por gente que acredita no próprio potencial. Nosso papel é criar o ambiente certo para que cada vendedor alcance o seu melhor. É isso que nos move”, afirma Linda Síria, fundadora.