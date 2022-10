Guia de trânsito seguro para motoristas e motociclistas

O trânsito seguro não é só um direito de todos, mas também um dever. De acordo com o Plano Municipal de Segurança no Trânsito de Fortaleza, a responsabilidade pela segurança viária deve estar nas mãos do poder público e de cada indivíduo.

Para motoristas e motociclistas, a responsabilidade aumenta. A principal regra de convivência no trânsito consiste em “o maior cuida do menor”, criando uma cadeia de cuidado de acordo com a ordem de fragilidade dos componentes no trânsito. Dados da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) revelam que quase metade (49%) das pessoas que morrem nas vias em todo o mundo são pedestres, ciclistas e motociclistas.

Além disso, lesões ocorridas no trânsito são a principal causa de morte entre crianças e jovens de 5 a 29 anos, segundo a OPAS. “O ato de dirigir é complexo e exige das suas capacidades cognitivas e físicas. A gente faz de forma automática, mas um momento de distração já pode ser um risco. As regras existem para evitar esses riscos”, aconselha o gerente de educação para o trânsito da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), André Luís Barcelos.

Uso de álcool

O álcool compromete os reflexos e a capacidade visual do indivíduo, contribuindo para acidentes em caso de consumo indevido. Segundo a Prefeitura, cerca de 20% dos pacientes internados no Instituto Dr. José Frota (IJF) que sofreram acidentes de trânsito estavam alcoolizados. Já de acordo com o Ministério da Saúde, uma em cada cinco vítimas de trânsito ingeriram bebida alcoólica.

Direção distraída e uso do celular

A distração causada por celulares é equiparável à da embriaguez causada pela bebida alcoólica. O aparelho eletrônico, seja usado para trocar mensagens ou até em chamadas de viva-voz, aumenta o tempo de reação do motorista, de frenagem e de desvio de obstáculos. Também dificulta que o motorista se mantenha posicionado corretamente na via e em relação aos outros veículos. De acordo com a OPAS, usar o celular enquanto se dirige aumenta em cerca de quatro vezes as chances de acidente.

Uso correto do capacete e antenas corta-pipas

O uso do capacete é essencial para o motociclista e pode reduzir o risco de morte em caso de acidentes em até 40%, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). O item deve estar fixado, bem afivelado e com a viseira baixa, de modo a proteger contra insetos, fumaça e até pequenos detritos durante o trajeto.

Outro item de segurança para motocicletas são as antenas corta-pipas, embora o uso não seja obrigatório. Posicionadas no guidão da moto, as antenas impedem que as linhas e o cerol comumente usados em pipas atinjam o pescoço, o tórax e os braços dos motociclistas, causando lesões e acidentes.

Uso do cinto de segurança e assento infantil

Apesar da quantidade de alertas, algumas pessoas ainda acabam por não utilizar o cinto de segurança, principalmente no banco traseiro do carro. A OMS afirma que usar o cinto de segurança pode reduzir as mortes entre os passageiros da frente em até 50% e entre os passageiros nos bancos traseiros de um carro em até 75%. A penalidade para quem não usar o cinto é grave, com cinco pontos na carteira e multa de R$ 195, 23. Já com relação aos assentos infantis, as cadeirinhas e assentos elevatórios, o uso correto diminui o risco de morte em um acidente em cerca de 70% para bebês e até 80% para crianças pequenas. Neste caso, o desrespeito à norma é gravíssimo com multa de R$ 293, 47.

Respeito à velocidade máxima e demais regras de trânsito

A cada 1% de aumento na velocidade média indicada em uma via, há um aumento de 4% no risco de uma fatalidade e de 3% no risco de acidente grave. É o que aponta informações da OPAS. Cerca de um terço de todas as mortes em acidentes de trânsito em todo o mundo são causadas por velocidade excessiva.

Isso ocorre porque condutores nesse contexto perdem boa parte da possibilidade de reação. Além disso, quanto maior a velocidade, maior o impacto em caso de acidente. Para o presidente da Comissão de Trânsito, Tráfego e Mobilidade Urbana da Ordem dos Advogados do Brasil Ceará (OAB-CE), Daniel Siebra Santos, um dos maiores problemas no trânsito é a falta de respeito às sinalizações.

“O cidadão precisa ter consciência de que se tem uma placa sinalizando para diminuir a velocidade, é porque foi feito um estudo antes sobre aquela velocidade ser a adequada. Nada é por acaso. O mínimo que se tem que fazer é respeitar as normas de trânsito, pensar em cidadania e utilizar o bom senso”, destaca.

Outros pontos essenciais são:

-Sempre indicar com as luzes traseiras a mudança de direção, faixa ou retorno

-Manter distanciamento adequado dos outros veículos

-Ter atenção às condições da pista

-Não dirigir após atingir fadiga extrema

-Manter a manutenção periódica dos veículos, verificando itens como pneus, faróis, equipamentos eletrônicos, airbags, cintos de segurança e outros

