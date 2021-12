Customer Experience BPO: conheça 3 inovações do mercado para a jornada do cliente

No contexto do mercado competitivo no qual estamos inseridos hoje, inovar os serviços e produtos nas empresas aparece como peça chave para manter a competitividade e a lucratividade de um negócio. Por isso, é essencial que os empreendedores e gestores estejam atentos às tendências e soluções inovadoras que rondam o cenário corporativo e fazem com que a reputação do consumidor sobre a empresa seja construída em cima de alguns aspectos fundamentais.

Customer Experience (CX), ou simplesmente Experiência do Cliente, é a expressão utilizada para definir o efeito da interação entre uma empresa e seu público durante todo período de contato entre ambos. Também pode ser definido como a forma que o consumidor percebe a empresa durante toda a jornada de relacionamento, ocorrendo venda ou não.

As ações de Customer Experience, quando realizadas por meio de soluções inovadoras, auxiliam na fidelização dos consumidores e na conversão de vendas. Afinal, quem nunca teve uma ótima experiência com o serviço oferecido por uma empresa e acabou divulgando? Isso, evidentemente, ajuda o negócio a potencializar os seus resultados.

Como utilizar soluções inovadoras na criação de experiências positivas para o consumidor?

Convidamos a Alldesk, uma empresa BPO que atua com soluções modernas e inovadoras em toda a linha de Customer Experience (CX), para listar algumas das principais tendências de soluções para um serviço assertivo e eficiente em vendas, atendimento e relacionamento. Confira!

INBOUND SALES PARA O CRESCIMENTO EM VENDAS

Diante da mudança de comportamento dos consumidores, fica claro a necessidade de adaptações nos meios de vendas e, nessa proposta, surge o Inbound Sales, uma técnica na qual o próprio consumidor procura a empresa, fazendo com que esses potenciais clientes sejam mais qualificados.

Com o Inbound Sales, é possível atrair e captar consumidores interessados no seu negócio, por meio de técnicas de inbound marketing, produzindo “conteúdos iscas”, divulgados e impulsionados por meio de campanhas de tráfego pago, onde os consumidores são levados para uma página de cadastro (landing pages ou pontos de conversão, seja no site da empresa ou redes sociais). Com isso, a empresa consegue iniciar o contato, trabalhando o relacionamento e efetivando a venda.

A operação de Inbound Sales da Alldesk assume toda a prospecção via marketing digital, indo desde a criação de conteúdos e landing pages, atualização e inclusão dos pontos de conversão no site e redes sociais, utilizando técnicas de Copywriting e SEO, até a gestão de campanhas de tráfego pago, vinculação aos canais de conversão do cliente, como formulários, pop ups, botões de WhatsApp e mais.

SMART URA PARA O ATENDIMENTO RECEPTIVO

Com os consumidores cada dia ainda mais exigentes, é necessário oferecer muito além de um produto ou serviço, mas uma experiência que possibilite qualidade e agilidade. Assim, é preciso que as corporações estejam preparadas para suprir as demandas dos seus clientes, alcançando resultados positivos que refletem diretamente no crescimento da empresa.

A Smart URA é o chatbot de voz receptivo da Alldesk, que, sem nenhuma intervenção humana, consegue identificar qual cliente está em atendimento, através de dados, como o CPF, por meio de uma integração via API, disponibilizados no banco de dados da empresa. Dessa forma, o bot que possui uma cognição avançada, vocaliza o nome da pessoa e consegue dar continuidade à ligação, proporcionando um atendimento humanizado e personalizado, seja com a finalidade de marcar uma consulta ou exame, tirar a segunda via de um boleto, etc.

Também é importante frisar a capacidade do robô de atender mais pessoas ao mesmo tempo, desafogando os contact centers com demandas mais simples e influenciando diretamente a diminuição do Tempo Médio de Espera (TME), o que é extremamente positivo para a experiência e satisfação do cliente.

DISPUTE RESOLUTION PARA ASSUNTOS DELICADOS

Uma grande tendência que vem crescendo cada vez mais no atual cenário corporativo é a resolução amigável de conflitos. Quando uma empresa encara uma situação de insatisfação ou falha no relacionamento com o cliente e não soluciona com a devida urgência e eficácia, pode ocasionar um problema muito maior, que traz diversas consequências relacionadas à imagem, além de prejudicar relacionamentos e manchar reputações.

Com o apoio de uma equipe jurídica especializada, o Dispute Resolution atua para compreender melhor uma situação de insatisfação diretamente com o consumidor de maneira ágil, gerando uma atmosfera propensa ao diálogo, além de lançar possibilidades reais de solução para o caso. Assim, encontramos em conjunto uma proposta resolutiva e criativa quanto ao conflito, atendendo ao interesse de todos.

Essas soluções para Customer Experience vem ganhando cada vez mais destaque no mercado, potencializando resultados ligados ao faturamento e ao relacionamento com o cliente. Clique aqui para conhecer mais sobre essas e outras soluções oferecidas pela Alldesk!

INOVA 2021

Head de inovação da empresa All Desk, Afonso Lage foi o convidado para participar do podcast INOVA. O projeto INOVA 2021 tem o objetivo de apresentar as iniciativas em tecnologia e inovação que estão sendo desenvolvidas no Ceará, além de discutir as possibilidades de desenvolvimento e crescimento no Estado, em um momento em que empresas e estabelecimentos procuram soluções para os problemas complexos causados pela pandemia de Covid-19.



Conteúdo de responsabilidade do anunciante

