Saiba onde fazer exames de concursos e segurança do trabalho

Garantir a saúde do trabalhador, além de ser dever de todas as empresas, também significa cuidar da saúde do próprio negócio. É com isso em mente que, há 23 anos, o compromisso do AGS Consultório é oferecer aos seus clientes o melhor em soluções personalizadas para avaliação psicológica, saúde ocupacional e segurança do trabalho.

Localizada no Benfica, na rua 24 de Maio, a clínica oferta, ainda, exames pedidos por concursos públicos, a Avaliação Psicológica para Porte de Armas (APPA) e consultas particulares a preços populares.

Para garantir ao público o conforto de encontrar em um só lugar todos os serviços que procura, a empresa conta com profissionais de saúde e laboratórios bem equipados, além de um banco de dados de diferentes profissionais cadastrados para realizar processos seletivos e auxiliar empresas no recrutamento de funcionários.

Na clínica, é possível realizar exames como o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), exames laboratoriais, eletrocardiograma, raio X, audiometria tonal e vocal, entre outros. A empresa lida, ainda, com Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), programas como o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), treinamentos, brigada de incêndio e laudos como de insalubridade e ergonômico.

Há também o serviço de avaliação psicológica para aptidões específicas e intelectuais, aspectos da personalidade, habilidades interpessoais, equilíbrio emocional, nível de aspirações e adequação ao cargo.

“Tendo a estrutura, eu tenho como diminuir o custo para o cliente”, explica a psicóloga e proprietária fundadora da clínica, Adda Medeiros. “Além de diminuir o custo, imagina você ter que andar o dia todo em vários locais diferentes para fazer os exames?”, questiona. Pela qualidade do serviço, a profissional afirma que existem empresas que são acompanhadas pela clínica desde 1999, ano da fundação da AGS.

Atendimento personalizado é marca da AGS

Localizada no Benfica, a clínica oferta exames pedidos por concursos públicos, Avaliação Psicológica para Porte de Armas (APPA) e consultas particulares a preços populares (Foto: João Filho Tavares/O POVO)



Para atender melhor empresas e pacientes, a clínica conta com diferentes modalidades de atendimento. A primeira é na própria clínica, localizada no Benfica, em Fortaleza. “Nosso intuito é que a empresa não tenha trabalho com nada e que o funcionário seja cuidado. Ela manda o funcionário para cá e a gente resolve tudo”, reforça Adda.

Ainda em busca de cada vez mais conforto e agilidade, a clínica AGS também oferece a opção de fazer o atendimento para exames de funcionários diretamente na empresa contratante.

Quando há um problema de saúde, há orientação para o acompanhamento adequado. “A gente dá o feedback: ‘olha, o funcionário está com isso, está com aquilo. Vamos marcar um médico. Se o funcionário não tem plano de saúde, ele pode fazer uma consulta aqui”, destaca.

Para além da estrutura, profissionais e equipamentos de qualidade, a responsável pelo financeiro da clínica, Sônia Tertuliano, acredita que o segredo da AGS está no acompanhamento próximo, cuidado e empatia na trajetória do cliente: quem usa, gosta, e quem gosta, recomenda.

“Eu sempre deixo bem claro que o cliente vem em primeiro lugar”, destaca, e completa: “As empresas que têm dúvidas sobre essa área de segurança do trabalho devem buscar se informar, e a AGS faz esse papel”.

Confira os serviços de segurança do trabalho oferecidos pela AGS:

- Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)

- Exames Laboratoriais

- Espirometria

- Eletrocardiograma (ECG)

- Eletroencefalograma (EEG)

- Raio X

- Audiometria Tonal e Vocal

- Homologação

- Clínica Médica

- Ultrassonografia

- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

- Programa de Saúde Médico de Saúde Ocupacional

- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

- Programa de Conservação Auditiva

- Laudo de insalubridade e periculosidade

- Laudo ergonômico

- Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção

- Brigada de incêndio

- Perfil Profissiográfico Previdenciário

- Treinamentos

- Avaliação Psicológica

- Avaliação Psicológica para Porte de Armas

- Recrutamento e Seleção

SERVIÇO

AGS Consultório - Psicologia, medicina e segurança do trabalho

Endereço: Rua 24 de Maio, 1438 - Benfica

Horário de funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 15h30min, e aos sábados, das 7h às 11 horas

Telefone: (85) 3109 1020 / (85) 3109 1021

E-mail: [email protected]

Site: agspsicologia.com.br

