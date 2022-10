31 anos de North Shopping Fortaleza

Nortão vai além do varejo e dos próprios muros. Empreendimento foca na experiência do cliente e investe na melhoria do entorno

A história do primeiro shopping da Zona Oeste da Capital e um dos mais antigos da cidade já soma três décadas. O North Shopping Fortaleza, ou Nortão, como foi carinhosamente apelidado, celebra 31 anos com os mesmos valores de 1991: incentivar o empreendedorismo cearense e criar uma relação com a comunidade que vai muito além do varejo. Tendo a frente a Ancar Ivanhoe, o empreendimento se molda às tendências e demandas do público, buscando entregar, acima de tudo, uma experiência única a quem o visita.

Quem vê o North Shopping Fortaleza nos dias de hoje não imagina que ele começou como um street center, supermercado com uma galeria de cerca de 20 lojas. Quando, em 2014, a Ancar Ivanhoe passou a gerir 100% do negócio, uma nova etapa na história do Nortão foi iniciada.

Este ano, o empreendimento trouxe mais 51 operações para seu mix, entre elas o restaurante Coco Bambu, caracterizando o primeiro da região Oeste de Fortaleza. Sozinha, essa operação gerou cerca de 150 vagas diretas e indiretas de emprego. Até o final do ano, o Nortão deve chegar a 61 novos espaços de comercialização, ofertando cerca de 470 vagas de emprego.

Superintendente do North Shopping Fortaleza, Paulo Alencar destaca a preocupação com os desejos do público e a representação cearense como parte fundamental da identidade da empresa. Sempre realizando pesquisas para identificar a demanda dos clientes, tanto relacionado ao lazer como às lojas, a equipe apresenta a inquietação constante de estar levando novidades e grandes marcas para a região.

“Desde o início, temos um laço forte com as marcas cearenses. A gente acredita na força do empreendedorismo e através de investimentos em novas operações a gente acaba trazendo uma geração de empregos muito forte. Nossa identidade é baseada nas relações construídas ao longo de todos os anos. O cliente tem o Nortão como extensão de casa”, garante Paulo.

Nortão e a comunidade

O cuidado do North Shopping Fortaleza com o relacionamento com o público transborda para além dos muros do empreendimento. Com forte ligação com seu entorno, a empresa tem realizado ações em diversas frentes ao longo dessas três décadas.

São apoiados projetos de entidades filantrópicas e de assistência, como o movimento Remes (Rede de Mulheres Empreendedoras Sustentável). Além disso, instituições locais como o Instituto dos Cegos e o Lar de Idosos Olavo Bilac são parceiros da marca.

O shopping promove, ainda, contato com artistas cearenses em exposições, murais, apresentações musicais e outras formas de arte.

O impacto dessa relação com o entorno e a comunidade pode ser observado no crescimento imobiliário da região ao longo dessas três décadas. Segundo Paulo Alencar, este ano os arredores do shopping ganharam 2 mil novas moradias.

“A relação com a comunidade vai além de locar espaços e vender produtos. Entendemos que esse entorno precisa estar bem e temos um papel fundamental nisso. O North Shopping Fortaleza é cearense e tem muito orgulho de ser cearense”, destaca o superintendente.

Para além do varejo

O comportamento do consumidor de hoje não é o mesmo de décadas atrás. Isso é o que guia a equipe do North Shopping Fortaleza na tarefa de atender às necessidades do seu público. Atualmente, oferecer um mix de varejo não é mais suficiente. É necessário investir em experiência.

“A planta do shopping center é viva, ela muda a cada ano. O shopping não pode ser encarado como um centro de compras, mas de convivência. A ideia é encantar o consumidor e cuidar do conforto nos mínimos detalhes, como iluminação e temperatura”, aponta Paulo.

Com um mix completo de varejo, serviços de lazer e gastronomia, o Nortão oferece opções como academia, clínicas e restaurantes, colocando o cliente no centro e buscando atender às mais diversas necessidades.

Um exemplo de aproximação com o público foi a criação da mascote Zoe, no aniversário de 30 anos do shopping. O personagem, que foi criando vida junto aos clientes, foi caracterizado como sendo de baixa visão e é embaixador dos projetos de sustentabilidade, abrindo um diálogo sobre os temas não só com o universo infantil, mas com o público em geral.

De acordo com a gerente de marketing do shopping, Lia Carvalho, a equipe trabalha a todo momento para garantir que o encantamento esteja em cada detalhe. “O encantamento vai de grandes a pequenas coisas. A gente tem uma equipe por trás, o shopping não fecha, e esse olhar precisa estar cada vez mais aguçado. A gente treina todo dia para encantar o cliente”, destaca.



Projeto A Força do Ceará

Conhecido por suas belezas naturais, que estimulam o turismo de lazer, o Ceará também manifesta sua força no empreendedorismo. É um estado competitivo e criativo que ocupa posição de destaque no ranking nacional do PIB.

A fim de dar visibilidade ao desenvolvimento cearense, O POVO lança o projeto “A Força do Ceará: histórias do empreendedorismo no Estado”, que contará a história de quatro empresas cearenses com destaque reconhecido em seus ramos de atuação.

Na última sexta-feira, 21, o projeto recebeu Paulo Alencar, superintendente, e Carlos de Júlio, superintendente regional do shopping, para uma live transmitida nas redes sociais do O POVO.

Para conferir a conversa, clique aqui.

Confira o webdoc sobre o North Shopping Fortaleza:

