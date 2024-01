Descubra como conseguir uma aposta grátis e quais são as casas de apostas que podem te ajudar a maximizar seus ganhos

Para quem está começando, ou até mesmo para aquele jogador mais experiente, pode ser um pouco complicado filtrar as casas de apostas que melhor oferecem promoções de apostas grátis, mas estamos aqui para acabar com essa dificuldade.

Top casas de apostas com aposta grátis

Apostas grátis são uma oportunidade rara e imperdível no mundo das bets. Este guia tem como objetivo te mostrar o que é uma aposta grátis e o que você precisa fazer para receber uma. Além disso, apresentaremos os melhores sites, detalhando não apenas as plataformas que disponibilizam apostas gratuitas, mas também os critérios, benefícios e estratégias que utilizamos para chegar a uma conclusão.

4. Estrelabet : Casa de apostas do momento com boas cotações e aposta grátis

3. Betano : Site seguro e sempre com novas ofertas

2. Megapari : Marca conhecida com ótimas odds e benefícios

1. Bet365 : Líder do mercado com apostas grátis em grandes eventos

A seguir, você pode conferir a lista com as top casas de apostas com aposta grátis, todas analisadas por grandes especialistas do mercado:

7. Pixbet : Casa com foco em transações rápida e facilidade na hora de apostas

6. Dafabet : Perfeita para desfrutar dos melhores mercados do esporte

10. KTO : Plataforma completa com promoções recorrentes

9. Galerabet : Casa confiável e oferece ótimos benefícios no site



Bet365

A Bet365 se destaca pela variedade de mercados, interface intuitiva e odds competitivas. Sua plataforma oferece um vasto leque de esportes e eventos ao vivo, garantindo opções atrativas para apostadores. Além disso, sua experiência móvel, suporte ao cliente e métodos de pagamento eficientes consolidam-na como uma das líderes no universo das apostas esportivas online.

Citamos acima vários pontos positivos da Bet365, mas deixamos o melhor para o final. A bet365 conta com um bônus de boas-vindas e você pode receber uma aposta grátis. Para conseguir, cadastre-se na casa com o nosso link exclusivo e faça um depósito mínimo de R$30. Depois disso é só ativar a oferta e ser feliz.



Vantagens

Apps para celular

Site muito bem desenvolvido

Bônus de boas-vindas

<<Aproveite o bônus de boas-vindas da bet365 e receba uma aposta grátis>>



Megapari



A Megapari é uma das melhores casas para quem quer apostar em um lugar seguro, com ótimos serviços e repleto de benefícios, como bônus de boas-vindas e apostas grátis, por exemplo. A plataforma conta mais de 30 modalidades e milhares de jogos de cassino no seu site, tendo opções para todos os gostos.

Quer receber a aposta grátis da Megapari? Faça o seu cadastro na casa de apostas através do nosso link, faça um depósito e veja o bônus de boas-vindas na sua conta. A marca promete aumentar o seu saldo inicial para que o seu início seja ainda melhor.



Vantagens

Aposta grátis para novos cadastrados

Muitos esportes disponíveis

Chat ao vivo eficiente

<<Conheça os serviços da Megapari e receba um aposta grátis>>



Betano



A Betano é uma das principais casas de apostas do mercado e isso não é à toa. A marca oferece promoções frequentes no seu site, sempre com boas chances de conseguir uma aposta grátis facilmente. Alinhado a isso, a plataforma capricha nos serviços, seja nas apostas esportivas ou no cassino.

Complementando a experiência do jogador, ao se cadastrar usando nosso link exclusivo, você tem acesso a um ambiente de apostas repleto de oportunidades. A Betano oferece vantagens atrativas, incluindo promoções regulares e um ambiente de apostas diversificado, então não perca a chance de jogar por lá.



Vantagens

Sempre com ótimas odds

Promoções novas toda semana

Oferta para novos apostadores

<<Faça apostas esportivas com a aposta grátis da Betano>>

Estrelabet



A Estrelabet, atual patrocinadora da seleção brasileira e de grandes clubes do Brasil, está na lista das melhores casas de apostas por seus ótimos conteúdos, suporte, pagamentos, odds e muitos outros requisitos. No entanto, o foco aqui está nas promoções, e aqui ela também não decepciona. Você poderá encontrar bônus de boas-vindas, ofertas sazonais e até apostas grátis.

Que tal receber uma aposta grátis assim que se cadastrar com o nosso link e depositar Estrelabet? Você pode! Aproveite a oferta de boas-vindas ativando a promoção dentro do site. Depois disso, basta depositar e esperar o saldo cair multiplicado na sua conta.

Vantagens

Aceita Pix

Cobre muito bem todos os esportes

Excelente suporte ao cliente



<<Aproveite o bônus de boas-vindas da Estrelabet>>

Betway



Consolidada no mercado, a Betway já conta com uma grande base de clientes, mas ainda segue oferecendo serviços incríveis para manter os fiéis e conquistar novos para a plataforma. No site, você encontrará todos os melhores conteúdos, independente do esporte ou jogo que você é fã.

Além de serviços bem estruturados, a Betway conta com muitos benefícios, que incluem apostas grátis, bônus de boas-vindas e muito mais. Os novos usuários podem desfrutar de apostas gratuitas ao se inscreverem por meio do nosso link exclusivo.



Vantagens

Espaço para todos os tipos de jogadores

Pagamentos por Pix

Site fácil de usar

<<Cadastre-se na Betway e receba apostas grátis para jogar>>



Dafabet



Com ofertas interessantes e serviços que merecem todo o destaque no cenário das apostas online, a Dafabet é o lugar ideal para você. A marca é a patrocinadora de grandes clubes de futebol ao redor do mundo, como Coritiba e Celtic, o que demonstra a sua confiabilidade e seriedade

Algo que não podemos deixar de falar sobre é o bônus de boas-vindas da Dafabet. Ao recebê-lo, você consegue apostas grátis direto na sua conta. Para conseguir, cadastre-se no site com o nosso link e aproveite as chances.



Vantagens

App disponível

Bons recursos no site

Ótimos métodos de pagamento



<<Comece a apostar na Dafabet e consiga uma aposta grátis>>



Pixbet

A Pixbet tem a plataforma ideal para quem quer fazer depósitos rápidos e ter acesso a cotações muito acima da média. A marca não mede esforços para levar o melhor conteúdo para os seus clientes, e isso fica evidente quando você acessa o site e enxerga tudo o que eles têm a oferecer. É uma infinidade de opções e você pode desfrutar de tudo.

Em eventos específicos, a Pixbet pode fazer promoções que liberam apostas grátis aos apostadores. Se você é um mais um que está de olho nessas oportunidades, cadastre-se no site com o nosso link exclusivo e não perca um só detalhe.



Vantagens

Pagamentos extremamente rápidos

Suporte 24/7

Layout muito agradável



<<Desfrute de uma aposta grátis disponível no site da Pixbet>>



Parimatch



Está procurando por apostas grátis e boas oportunidades para fazer apostas online? A Parimatch tem o que você precisa! O site investe pesado em recursos para os seus jogadores, oferecendo uma experiência diferenciada na sua plataforma. Lá dentro, você poderá encontrar odds aumentadas, muitas promoções e serviços que estão bem acima da concorrência.

Falamos em promoções e não podemos deixar de falar do bônus de boas-vindas. Novos jogadores cadastrados através do nosso link exclusivo podem receber o bônus, basta fazer um depósito no valor mínimo.



Vantagens

Bônus de cadastro

Eficiência nos pagamentos

Mercados especiais



<<Usufrua dos recursos e apostas grátis da Parimatch>>



Galerabet



Os frequentadores do site da Galera.bet têm acesso a chances sensacionais, tanto dentro dos mercados de apostas, com odds muito acima da concorrência, quanto dentro da aba de promoções, que é de onde vem as grandes ofertas oferecidas por essa, uma das maiores casas de apostas do país.

Tudo fica ainda melhor na Galera.bet quando você descobre que eles contam com um bônus de boas-vindas. Sim, é isso mesmo! Um bônus que você pode receber ao se cadastrar no site com o nosso link exclusivo e aproveitar para aumentar o seu saldo.



Vantagens

Depósitos rápidos

Cash out disponível

Bons mercados para apostar



<<Leve a sua experiência para outro nível com a aposta grátis da Galera.bet>>



KTO



A KTO se diferencia no mercado por sua abordagem inovadora, mercados especializados e excelentes odds. A casa de apostas faz questão de oferecer um serviço diferenciado, com fácil acesso a promoções e apostas grátis que aparecem quase todas as semanas por lá. Além disso, seus serviços de suporte e pagamentos são impecáveis.

Ao se cadastrar na KTO através do nosso link, você garante a entrada para um dos melhores ambientes de apostas esportivas. Ah, e além disso, um bônus de boas-vindas é concedido assim que você fizer o seu primeiro depósito. Leia a oferta e aproveite a promoção!

Vantagens

Odds muito acima da média

Ofertas frequentes em grandes eventos

Mercados especiais disponíveis



<<Cadastre-se na KTO e receba uma aposta grátis para desfrutar>>



Aposta grátis: O que é?



A aposta grátis é um incentivo oferecido por casas de apostas como uma espécie de bonificação para os jogadores. Geralmente, é uma oferta promocional que permite realizar uma aposta sem utilizar seu próprio dinheiro. Essa oportunidade é concedida em diversas situações, como bônus de boas-vindas para novos usuários, promoções sazonais ou eventos especiais.

Normalmente, as apostas grátis estão sujeitas a certas condições, como requisitos de aposta ou prazos de validade. Por exemplo, para acessar o valor ganho através da aposta grátis, pode ser necessário realizar um determinado número de apostas ou cumprir odds específicas. O saldo gerado com uma aposta grátis geralmente exclui o valor da aposta original, considerando apenas os lucros líquidos.

As apostas grátis são uma ótima oportunidade para os jogadores explorarem diferentes mercados e estratégias sem o risco de perder seu próprio dinheiro. No entanto, é essencial compreender os termos e condições associados a essas ofertas para aproveitá-las da melhor maneira possível.



Como receber uma aposta grátis?



Receber uma aposta grátis em casas de apostas pode ser resultado de diferentes estratégias e ações. Uma das formas mais comuns é através dos bônus de boas-vindas oferecidos aos novos usuários no momento do cadastro. Normalmente, ao se registrar em uma plataforma de apostas e fazer um primeiro depósito, a casa oferece uma aposta gratuita correspondente a um valor específico ou vinculada a condições predeterminadas.

Além disso, casas de apostas frequentemente lançam promoções especiais para eventos esportivos relevantes, como torneios de futebol, basquete, tênis, entre outros. Essas promoções podem conceder apostas gratuitas como parte de ofertas específicas, como "aposte uma quantia X e receba uma aposta grátis".

Outro método é participar de programas de fidelidade ou de recompensa oferecidos por algumas casas. Ao realizar apostas regulares, os usuários podem acumular pontos que, posteriormente, podem ser trocados por apostas grátis ou outros benefícios.



Como sacar uma aposta grátis?



Sacar uma aposta grátis varia dependendo das políticas específicas de cada casa de apostas. Geralmente, quando se recebe uma aposta gratuita como parte de uma promoção ou bônus, o valor apostado é creditado na conta do jogador, mas ao ganhar, é comum que apenas os ganhos líquidos, excluindo o valor da aposta gratuita, estejam disponíveis para saque.

Em alguns casos, pode haver requisitos de apostas ou condições específicas que precisam ser atendidos antes que os ganhos da aposta grátis possam ser sacados. Essas condições podem incluir um número mínimo de apostas a serem realizadas ou apostas em eventos com odds mínimas estabelecidas pela casa de apostas.

É importante verificar os termos e condições da oferta de aposta grátis para entender completamente os requisitos de saque e garantir que todos os critérios sejam atendidos antes de tentar sacar os ganhos.



Dicas para sempre receber uma aposta grátis



Receber apostas grátis é uma ótima maneira de ampliar suas chances e explorar diferentes mercados nas casas de apostas. Com estratégias inteligentes, é possível usufruir desses benefícios regularmente. Veja abaixo algumas dicas para sempre receber apostas grátis na sua conta:



Cadastre-se em mais de uma casa



Uma dica valiosa para sempre receber apostas grátis é se cadastrar em mais de uma casa de apostas. Ao diversificar suas plataformas de apostas, você amplia as oportunidades de receber ofertas e promoções exclusivas oferecidas por diferentes sites.

Cada casa de apostas tem suas próprias promoções, bônus de boas-vindas e programas de fidelidade. Ao se registrar em várias delas, você aumenta suas chances de acesso a apostas gratuitas, já que elas podem oferecer em dias diferentes. A ideia é conseguir pegar tudo que for gratuito e transformar em dinheiro.

Além disso, ao aproveitar as ofertas de várias casas, você pode comparar as probabilidades e encontrar as melhores para seus investimentos. Isso garante não apenas uma variedade de promoções, mas também a possibilidade de obter melhores retornos em suas apostas, maximizando sua experiência de apostas esportivas.



Fique de olho nos grandes eventos

Ficar atento aos grandes eventos esportivos é uma estratégia eficaz para aproveitar as apostas grátis oferecidas pelas casas de apostas. Esses eventos costumam ser acompanhados de promoções especiais, como ofertas de apostas gratuitas ou bônus exclusivos para os jogos mais importantes.

Os grandes campeonatos, como a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, finais de campeonatos nacionais e a Liga dos Campeões, são momentos cruciais para aproveitar as promoções das casas de apostas. Elas geralmente lançam ofertas específicas, como reembolso em determinados resultados, odds aumentadas ou apostas gratuitas condicionadas a certos eventos dentro dessas competições.

Além disso, as casas de apostas frequentemente lançam promoções sazonais ou temporárias em eventos especiais, como aniversário da empresa, feriados importantes ou datas comemorativas do mundo esportivo. Acompanhar as redes sociais, newsletters ou até mesmo os sites das casas de apostas pode ser uma excelente forma de ficar por dentro dessas promoções e garantir apostas grátis em momentos estratégicos.



Aproveite os bônus de boas-vindas



Esses bônus são oferecidos para atrair novos usuários, e, geralmente, eles vêm acompanhados de condições que, uma vez cumpridas, possibilitam o recebimento de apostas grátis.

Para otimizar esse benefício, é importante compreender os termos e condições do bônus de boas-vindas. Ao se cadastrar, verifique se há alguma oferta de aposta gratuita ou bônus sem depósito oferecido pela casa de apostas. Muitas vezes, esses bônus podem ser usados para realizar apostas sem a necessidade de depositar fundos na conta.

Além disso, os bônus de boas-vindas costumam ser acompanhados por requisitos, como fazer um depósito mínimo ou realizar uma aposta inicial para ativar o bônus. Cumprir essas condições pode garantir não apenas o bônus inicial, mas também abrir caminho para outras promoções e ofertas especiais, incluindo apostas gratuitas.



Perguntas Frequentes sobre aposta grátis



Onde apostar grátis?



Há diversas casas de apostas que oferecem freebets, como Bet365, Megapari, Betano, entre outras. Verifique as promoções ativas e os termos para encontrar ofertas de aposta grátis.



Dá para sacar uma aposta grátis?



Geralmente, os ganhos das apostas grátis podem ser sacados após atender aos requisitos de apostas. É fundamental entender os termos específicos de cada casa para saber se é possível retirar os lucros.



Como fazer uma aposta de graça?



Para usar uma aposta grátis, cadastre-se em uma casa que ofereça esse benefício, siga os requisitos de elegibilidade da promoção e faça a seleção da aposta desejada dentro dos critérios estabelecidos pela oferta. Assim, é possível realizar a aposta sem usar seu próprio dinheiro.

Importante: Todas as ofertas descritas neste artigo estão sujeitas aos Termos e Condições dos como datas de validade, rollover (requisitos de aposta) e depósitos mínimos. É muito importante ler os T&C's para garantir a melhor escolha!