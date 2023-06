Complexo das empresas 55MIDIA e 55ENERGY inaugura nova sede na Praça da Energia

O Grupo P Melo celebra a inauguração de sua nova sede em uma cerimônia especial realizada no principal corredor turístico da cidade, a avenida Abolição com avenida Barão de Studart

Na avenida Abolição, o novo complexo das empresas 55MIDIA e 55ENERGY se destaca como um ícone arquitetônico e exemplo de modernidade e inovação. Com uma infraestrutura projetada para proporcionar um ambiente de trabalho colaborativo e inspirador para os funcionários, oferece um espaço de lazer e sociabilidade para a comunidade ao se instalar na Praça Doutor Antônio Prudente, já apelidada de Praça da Energia.

A inauguração do empreendimento desempenha um papel importante no setor de tecnologia e energia. O novo complexo das empresas apresenta uma série de recursos sustentáveis, refletindo o compromisso das organizações com a responsabilidade ambiental. O uso de energia solar se expande não apenas para a instalação das empresas como para toda a Praça da Energia que utilizará essa tecnologia para funcionamento de fontes e postes de iluminação além de pontos de recarga para veículos elétricos, destacando o compromisso das empresas com a sustentabilidade.

Além disso, a localização no principal corredor turístico da cidade, no meio da Av. Abolição (esquina com Av. Barão de Studart), a menos de 100m da orla marítima traz benefícios adicionais para as empresas. A 55MIDIA, especializada em mídia DOOH (Digital Out Of Home), de alto impacto, impulsiona o potencial de colaborações com outras empresas e instituições locais.

A nova sede trará ainda grandes novidades que serão anunciadas somente durante a cerimônia de inauguração. A nova sede das empresas 55MIDIA e 55ENERGY representa um momento de celebração e expectativa para o futuro. Com sua presença marcante e abordagem inovadora, as empresas estão prontas para impulsionar o crescimento econômico, promover a inovação de marcas locais e nacionais e contribuir para o desenvolvimento sustentável da região.

Novo complexo das empresas 55MIDIA e 55ENERGY se destaca como um ícone arquitetônico e exemplo de modernidade e inovação Crédito: divulgação

Mídia DOOH

No cenário atual de publicidade e comunicação, a Mídia DOOH (Digital Out Of Home) tem ganhado destaque como uma forma eficaz de alcançar milhares de pessoas que se locomovem pela cidade todos os dias de forma positiva, criativa e interativa. Por meio de outdoors digitais de LED, marcas e propagandas têm impactado positivamente a população que circula pelas ruas, gerando maior visibilidade, impacto e fortalecimento de marca.

Os outdoors de LED e outros dispositivos de Mídia DOOH têm proporcionado uma experiência publicitária diferenciada para o público. Ao utilizar tecnologias avançadas, como telas de alta resolução, interatividade e até mesmo integração com dados em tempo real, as marcas conseguem criar anúncios envolventes e atrativos.

Essa abordagem inovadora tem se mostrado altamente eficaz, pois captura a atenção do público em meio à agitação urbana. Além disso, a Mídia DOOH permite segmentar a mensagem de acordo com o local e o momento, o que aumenta a relevância e a probabilidade de impactar positivamente o consumidor.

Os outdoors de LED desempenham um papel fundamental no fortalecimento da marca. Com alta qualidade visual e capacidade de exibir mensagens dinâmicas, esses painéis oferecem uma oportunidade única de criar uma conexão emocional com o público. Ao utilizar elementos visuais impactantes, cores vibrantes e movimentos envolventes, as marcas conseguem transmitir sua identidade de forma poderosa. Além disso, os outdoors de LED têm a vantagem de alcançar um enorme número de pessoas diariamente, gerando uma exposição constante para a marca.

A repetição da mensagem ao longo do tempo cria familiaridade e confiança, contribuindo para o fortalecimento da marca na mente do consumidor. A criatividade é essencial para se destacar na Mídia DOOH. Os anunciantes têm explorado diferentes formatos e abordagens para chamar a atenção do público. Por exemplo, a utilização de anúncios interativos, que permitem a participação do público por meio de seus smartphones, proporciona uma experiência singular.

A integração com dados em tempo real possibilita a veiculação de anúncios contextualizados e relevantes. Por exemplo, em dias quentes, uma marca de sorvetes pode exibir anúncios refrescantes, enquanto em dias chuvosos, uma marca de guarda-chuvas pode se destacar. Essa personalização aumenta a eficácia da mensagem e a conexão emocional com o público.

A 55MIDIA tem se mostrado uma poderosa ferramenta de comunicação, gerando um impacto positivo das marcas parceiras trazendo mais qualidade aos seus anúncios utilizam atualmente 5 outdoors de LED espalhados por Fortaleza.