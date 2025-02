Fies 2025: inscrições acabam hoje, 7; veja próximos passos

Prazo para inscrição no Fies termina nesta sexta-feira, 7. Confira o edital e as data da divulgação dos resultados e da convocação da lista de espera

Os estudantes interessados no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) têm até esta sexta-feira, 7, para se inscrever no programa. O processo seletivo, que começou no dia 4, oferece financiamento para cursos superiores em instituições privadas.

O edital do Fies foi publicado em 16 de janeiro, estabelecendo as seguintes datas para o programa:

Inscrições : 4 a 7 de fevereiro

: 4 a 7 de fevereiro Divulgação dos resultados : 18 de fevereiro

: 18 de fevereiro Convocação da lista de espera: a partir de 25 de fevereiro

Os candidatos devem ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para concorrer às vagas.

Outras formas de utilizar a nota do Enem

Além do Fies, os estudantes podem usar o desempenho no Enem para ingressar no ensino superior de outras formas. O Sistema de Seleção Unificada (SiSU) permite a entrada em universidades públicas, enquanto o Programa Universidade para Todos (ProUni) oferece bolsas em instituições privadas.

Resultado do Enem já está disponível

Os participantes do Enem 2024 já podem conferir suas notas nas provas de linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e redação por meio da página do participante. Essas pontuações são essenciais para a participação no Fies e demais programas educacionais do governo.