Sisu 2024: como funcionam as notas de corte do sistema

Sisu 2024: saiba como o cálculo da nota de corte funciona / Crédito: FÁBIO LIMA/ O POVO

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) já devem iniciar nessa sexta-feira, 17, estendendo-se até o dia 21 de janeiro. O programa seleciona os estudantes para ingressar no ensino superior, considerando a performance no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp De acordo com o cronograma oficial, o resultado da primeira chamada para o Sisu será divulgado no dia 26 de janeiro, enquanto a manifestação de interesse na lista de espera pode ser indicada pelo participante entre 26 e 31 de janeiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As universidades podem adotar notas mínimas e/ou médias mínimas para inscrição em seus cursos, como indica o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Nesse caso, se a nota do participante não for suficiente, o sistema informará por meio de mensagem.

Saiba como o cálculo da nota de corte é feito no Sisu 2024. "Escrevi como se estivesse debatendo", diz professor de Jaguaribe que tirou nota mil na Redação do Enem | SAIBA MAIS Sisu 2024: cálculo da nota de corte O Portal Único informa que, “durante o período de inscrição, uma vez por dia, o Sisu calcula a nota de corte”. Esta equivale a menor nota que o candidato deve alcançar para entrar nos selecionados de determinado curso.

Para o seu cálculo, considera-se o número de vagas disponíveis e o total de inscritos no curso, de acordo com a sua modalidade de concorrência. Contudo, a nota de corte serve apenas como uma referência de auxílio durante o monitoramento da inscrição no Sisu. Notas de corte da UFC no Sisu 2024: RELEMBRE os cursos mais procurados