Auxílio estudantil de ensino médio: jovens com Bolsa Família serão primeiros beneficiados

Valores são anunciados na manhã desta sexta-feira, 26. Confira os critérios para participação no programa Pé de Meia e valores do auxílio

Jovens com Bolsa Família serão os primeiros beneficiados pelo Pé de Meia, conforme os critérios de matrícula, frequência escolar, conclusão dos estudos e participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ao todo, o valor total que o estudante poderá receber será de R$ 9.200.

O decreto do programa Pé de Meia, que garante R$ 200 por mês aos alunos do ensino médio público, foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) na manhã desta sexta-feira, 26. Ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana, foi anunciado o investimento de R$ 6,1 bilhões neste ano no programa de auxílio financeiro .

Ao efetivar a matrícula no início do ano letivo, o estudante receberá R$ 200. Pela frequência comprovada no mês ou na média do período letivo transcorrido, serão disponiziliadas nove parcelas de R$ 200, com valor total de R$ 1.800.

A aprovação em cada do ensino médio e a participação em avaliações educacionais vão garantir uma parcela única, com saque na conclusão do ensino médio - poupança de R$ 1.000 por ano até o 3º ano de ensino médio.

Pela participação no Enem, exclusiva para alunos do 3º ano, o estudante receberá parcela de R$ 200, com saque também somente após a conclusão do ensino médio.

Quem terá direito ao Pé de Meia



Os critérios para a participação no programa Pé de Meia são:

- Estar cadastrado no CadÚnico;

- Ter se matriculado no início do ano letivo;

- Alcançar frequência escolar de pelo menos 80% das horas letivas;

- Participar do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Quais os valores recebidos pelos estudantes no programa Pé de Meia?