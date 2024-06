139 cearenses levaram prêmio de até R$ 17.803,80 na Mega Sena

Ao todo, 9.980 apostas levaram o prêmio da quadra, ao acertarem 4 números do concurso. Em Fortaleza foram 72 ganhadores . Nenhuma aposta no Ceará acertou a quina, enquanto o prêmio principal, com 6 números, acumulou mais uma vez.

A Mega-Sena concurso 2743 sorteou 139 cearenses na quadra. Os valores variam com prêmios de R$ 847,80 a R$ 17.803,80. O resultado foi divulgado pela Caixa Econômica Federal (CEF), no sábado, 29.

Prêmio de R$ 847,80

ACARAÚ 1 ganhador

AQUIRAZ 2 ganhadores

ASSARÉ 1 ganhador

BARBALHA 1 ganhador

BELA CRUZ 1 ganhador

BREJO SANTO 1 ganhador

CAMOCIM 1 ganhador

CARIÚS 1 ganhador

CASCAVEL 2 ganhadores

CAUCAIA 1 ganhador

CHOROZINHO 1 ganhador

CRATO 1 ganhador

CROATÁ 1 ganhador

EUSÉBIO 2 ganhadores

FORTALEZA 57 ganhadores

GRANJA 1 ganhador

ICÓ 1 ganhador

IGUATU 1 ganhador

IPU 1 ganhador

IRACEMA 1 ganhador

ITAPAJÉ 1 ganhador

ITAPIPOCA 1 ganhador

ITATIRA 1 ganhador

JAGUARIBARA 1 ganhador

JARDIM 1 ganhador

JUAZEIRO DO NORTE 8 ganhadores

JUCAS 1 ganhador

LIMOEIRO DO NORTE 1 ganhador

MARACANAÚ 2 ganhadores

MARANGUAPE 1 ganhador

MONSENHOR TABOSA 1 ganhador

NOVO ORIENTE 2 ganhadores

PACATUBA 1 ganhador

RUSSAS 1 ganhador

SANTA QUITÉRIA 1 ganhador

SÃO BENEDITO 1 ganhador

SÃO GONÇALO DO AMARANTE 2 ganhadores

SANTANA DO ACARAÚ 2 ganhadores

SOBRAL 6 ganhadores

TAUÁ 1 ganhador

URUBURETAMA 1 ganhador

VARZEA ALEGRE 1 ganhador

Prêmio de R$ 5.086,50

CAUCAIA 1 ganhador

Prêmio de R$ 2.543,34

CRATO 1 ganhador

Prêmio de R$ 17.803,80

FORTALEZA 1 ganhador

Prêmio de R$ 2.543,40

FORTALEZA 7 ganhadores

GRANJA 1 ganhador

Prêmio de R$ 5.086,80

FORTALEZA 3 ganhadores

CRATO 1 ganhador