Resultado da Tele Sena Semanal de hoje, 18; números e prêmio do 87º sorteio

O resultado do 87º sorteio da Tele Sena Semanal é divulgado às 11 horas (horário de Brasília) de hoje, domingo, 18 de janeiro de 2026 (18/01/26), pelo SBT. São mais de R$ 1 milhão em prêmios.

2ª rodada

01 - 03 - 04 - 07 - 08 - 09 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 23 - 25

Giro da semana

Giro de R$ 100 - 233



Giro de R$ 200 - 1942



Giro de R$ 500 - 00861



Giro de R$ 1.000 - 01061

Como funciona a Tele Sena Semanal

A Tele Sena Semanal oferece várias chances de ganhar prêmios em dinheiro. Cada título participa dos sorteios de Mais e Menos Pontos e Tele Sena Completa.

Prêmios da Tele Sena Semanal

Nesta edição, há milhares de prêmios em dinheiro para quem acertar mais ou menos pontos ou completar todos os números.