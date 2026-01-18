Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Resultado da Tele Sena de Ano Novo 2026: números e prêmios do 2º sorteio

Com mais de R$ 22 milhões em prêmios, a Tele Sena de Ano Novo 2026 tem resultado do 2º sorteio divulgado no domingo, 18 de janeiro de 2026 (11/01/26)
Atualizado às
Maria Clara Moreira, Júlia Honorato
O resultado do segundo sorteio da Tele Sena de Ano Novo 2026 é divulgado neste domingo, 18 de janeiro de 2026 (18/01/26).

Resultado da Tele Sena de Ano Novo 2026: 2º sorteio (18/01/26)

O sorteio, que acontece por volta das 19 horas (horário de Brasília), vale mais de R$ 22 milhões em prêmios.

02 - 10 - 22 - 24 - 34 - 42 - 53

Resultado da Tele Sena de Ano Novo 2026: 1º sorteio (11/01/26)

08 - 11 - 29 - 31 - 36 - 37 - 43

Como funciona a Tele Sena de Ano Novo

A Tele Sena de Ano Novo oferece várias chances de ganhar. Cada título participa dos sorteios de Mais e Menos Pontos, Tele Sena Completa e Prêmio Todo Dia.

Os sorteios acontecem aos domingos, às 19h, com divulgação no SBT e no site oficial da Tele Sena.

Prêmios da Tele Sena de Ano Novo

  • Nesta edição, são milhões em prêmios em dinheiro.
  • Ganha quem fizer mais acertos, menos acertos ou completar todos os números.
  • Há também o Prêmio Todo Dia, com valores sorteados diariamente.

