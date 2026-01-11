Resultado Tele Sena de Ano Novo: números e prêmios do 1º sorteio

Com R$ 28 milhões em prêmios, a Tele Sena de Ano Novo 2026 tem resultado do primeiro sorteio divulgado no domingo, 11 de janeiro de 2026 (11/01/26)

O resultado do primeiro sorteio da Tele Sena de Ano Novo 2026 é divulgado neste domingo, 11 de janeiro de 2026 (11/01/26).

Resultado da Tele Sena de Ano Novo 2026: 1º sorteio (11/01/26)

O sorteio, que acontece por volta das 19 horas (horário de Brasília), vale quase R$ 15 milhões em prêmios.