Resultado Tele Sena de Ano Novo: números e prêmios do 1º sorteio

Resultado da Tele Sena de Ano Novo 2026: números e prêmios do 1º sorteio

Com R$ 28 milhões em prêmios, a Tele Sena de Ano Novo 2026 tem resultado do primeiro sorteio divulgado no domingo, 11 de janeiro de 2026 (11/01/26)
Atualizado às
Autor
Júlia Honorato Autor



O resultado do primeiro sorteio da Tele Sena de Ano Novo 2026 é divulgado neste domingo, 11 de janeiro de 2026 (11/01/26).

Resultado da Tele Sena de Ano Novo 2026: 1º sorteio (11/01/26)

O sorteio, que acontece por volta das 19 horas (horário de Brasília), vale quase R$ 15 milhões em prêmios. 

08 - 11 - 29 - 31 - 36 - 37 - 43

Como funciona a Tele Sena de Ano Novo

A Tele Sena de Ano Novo oferece várias chances de ganhar. Cada título participa dos sorteios de Mais e Menos Pontos, Tele Sena Completa e Prêmio Todo Dia.

Os sorteios acontecem aos domingos, às 19h, com divulgação no SBT e no site oficial da Tele Sena.

Prêmios da Tele Sena de Ano Novo

  • Nesta edição, são milhões em prêmios em dinheiro.
  • Ganha quem fizer mais acertos, menos acertos ou completar todos os números.
  • Há também o Prêmio Todo Dia, com valores sorteados diariamente.

