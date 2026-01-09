Quina 6923 de hoje (09/01/26); Saiba resultado e prêmio

Quina, Concurso 6923 resultado desta sexta, 9 de janeiro de 2026 (09/01/26). O prêmio é de R$ 2,3 milhões

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.

Resultado da Quina de hoje (26/12/25): Concurso 6912



04 - 44 - 62 - 43 - 58

Resultado da Quina de quarta (24/12/25): Concurso 6911



59 - 56 - 72 - 51 - 03

Resultado da Quina de terça (23/12/25): Concurso 6910



68 - 02 - 18 - 20 - 49

Resultado da Quina de segunda (22/12/25): Concurso 6909



75 - 63 - 57 - 09 - 25

Como apostar na Quina

Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.

Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,

Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.

