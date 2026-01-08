Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dia de Sorte 1161 de hoje (08/01/26); Saiba resultado e prêmio

Resultado do Dia de Sorte 1161 de hoje (08/01/26); prêmio de R$ 150 mil

Dia de Sorte, Concurso 1161, resultado de hoje, quinta, 8 de janeiro de 2025 (08/01/26). O prêmio é de R$ 150 mil
O resultado da loteria Dia de Sorte, Concurso 1161 é divulgado hoje, quinta, 8 de janeiro de 2026 (08/01/26). O prêmio é de R$ 150 mil.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo. 

Resultado do Dia de Sorte hoje (08/01/26): Concurso 1161

  • Números da sorte: 05 - 03 - 22 - 15 - 26 - 06 - 23
  • Mês da sorte: 07 - Julho

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube, acompanhe:

Resultado do Dia de Sorte terça (06/01/26): Concurso 1160

  • Números da sorte: 31 - 30 - 18 - 12 - 16 - 14 - 10
  • Mês da sorte: 07 - Julho

Resultado do Dia de Sorte sábado (03/01/26): Concurso 1159

  • Números da sorte: 11 - 26 - 12 - 16 - 31 - 06 - 28
  • Mês da sorte: 08 - Agosto

Resultado do Dia de Sorte terça (30/12/25): Concurso 1158

  • Números da sorte: 15 - 26 - 06 - 09 - 30 - 14 - 27
  • Mês da sorte: 01 - Janeiro

Resultado do Dia de Sorte sábado (27/12/25): Concurso 1157

  • Números da sorte: 03 - 01 - 31 - 17 - 10 - 28 - 07
  • Mês da sorte: 07 - Julho

Resultado do Dia de Sorte terça (23/12/25): Concurso 1156

  • Números da sorte: 31 - 25 - 07 - 12 - 13 - 15 - 19
  • Mês da sorte: 09 - Setembro

Resultado do Dia de Sorte sábado (20/12/25): Concurso 1155

  • Números da sorte: 19 - 14 - 13 - 07 - 08 - 28 - 02
  • Mês da sorte: 10 - Outubro

Resultado do Dia de Sorte quinta (18/12/25): Concurso 1154

  • Números da sorte: 16 - 08 - 15 - 03 - 01 - 05 - 24 
  • Mês da sorte: 05 - Maio

Resultado do Dia de Sorte terça (16/12/25): Concurso 1153

  • Números da sorte: 19 - 21 - 16 - 18 - 27 - 23 - 15
  • Mês da sorte: 07 - Julho

Resultado do Dia de Sorte sábado (13/12/25): Concurso 1152

  • Números da sorte: 12 - 14 - 16 - 24 - 22 - 10 - 18
  • Mês da sorte: 02 - Fevereiro

Resultado do Dia de Sorte quinta (11/12/25): Concurso 1151

  • Números da sorte: 21 - 06 - 31 - 03 - 18 - 22 - 24
  • Mês da sorte: 06 - Junho

Resultado do Dia de Sorte terça (09/12/25): Concurso 1150

  • Números da sorte: 30 - 18 - 10 - 26 - 08 - 11 - 06
  • Mês da sorte: 07 - Julho

Resultado do Dia de Sorte sábado (06/12/25): Concurso 1149

  • Números da sorte: 30 - 09 - 01 - 10 - 17 - 27 - 22
  • Mês da sorte: 02 - Fevereiro

Resultado do Dia de Sorte quinta (04/12/25): Concurso 1148

  • Números da sorte: 20 - 15 - 17 - 06 - 05 - 16 - 23
  • Mês da sorte: 05 - Maio

Resultado do Dia de Sorte terça (02/12/25): Concurso 1147

  • Números da sorte: 30 - 23 - 20 - 24 - 21 - 13 - 10
  • Mês da sorte: 10 - Outubro

Resultados das outras loterias de hoje

Como apostar na loteria Dia de Sorte

Esta é a loteria onde você escolhe seus números da sorte. Segundo a CEF, basta escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês da Sorte”.

Sete números e um “Mês da Sorte” são sorteados por concurso. Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

O valor mínimo da aposta, para 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados às 20h.

Dia de Sorte: apostas online

As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.

Recebendo prêmios do Dia de Sorte

Segundo a Caixa, você pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa. Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa.

Resultados anteriores do Dia de Sorte

>> Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1160, terça, 6 de janeiro (06/01/2026)

>> Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1159, sábado, 3 de janeiro (03/01/2026)

>> Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1158, terça, 30 de dezembro (30/12/2025)

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

