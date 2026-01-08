Mega Sena 2957 de hoje (08/01/26): Confira resultado e prêmio

Resultado da Mega Sena 2957 de hoje (08/01/26): prêmio é de R$ 8,5 milhõesMega Sena: resultado do Concurso 2957 é divulgado nesta quinta, 8 de janeiro de 2025 (08/01/26). O prêmio está estimado em R$ 8,5 milhões
O resultado da Mega Sena Concurso 2957 é divulgado neste quinta, 8 de janeiro de 2026 (08/01/26). O prêmio está em R$ 8,5 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 21 horas (horário de Brasília).
O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP.
Resultado da Mega Sena de hoje (08/01/26): Concurso 2957
28 - 52 - 19 - 37 - 36 - 48
A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube, acompanhe:
Resultado da Mega Sena de terça (06/01/26): Concurso 2956
24 - 21 - 18 - 47 - 10 - 43
Resultado da Mega Sena de sábado (20/12/25): Concurso 2954
37 - 01 - 42 - 44 - 39 - 09
Resultado da Mega Sena de quinta (18/12/25): Concurso 2953
54 - 24 - 47 - 25 - 10 - 05
Resultado da Mega Sena de terça (16/12/25): Concurso 2952
45 - 51 - 20 - 48 - 01 - 58
Resultado da Mega Sena de sábado (13/12/25): Concurso 2951
08 - 31 - 37 - 30 - 45 - 05
Resultado da Mega Sena de quinta (11/12/25): Concurso 2950
21 - 42 - 50 - 23 - 49 - 60
Resultado da Mega Sena de terça (09/12/25): Concurso 2949
06 - 11 - 04 - 49 - 54 - 38
Resultado da Mega Sena de sábado (06/12/25): Concurso 2948
37 - 58 - 06 - 52 - 24 - 53
Como jogar na Mega Sena
A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.
Você pode marcar de seis a 15 números na roda, deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrendo com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.
Sorteios da Mega Sena
Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.
Como apostar na Mega Sena
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.
