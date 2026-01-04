Tele Sena de Natal 2025: números e prêmios do 6º sorteio

Resultado da Tele Sena de Natal 2025: números e prêmios do 6º sorteioCom R$ 15 milhões em prêmios, a Tele Sena de Natal 2025 tem resultado do quinto sorteio divulgado no domingo, 4 de janeiro de 2025 (04/01/26)
O resultado do sexto sorteio da Tele Sena de Natal 2025 foi divulgado neste domingo, 04 de janeiro de 2025 (04/01/26).
O sorteio, que acontece por volta das 19 horas (horário de Brasília), vale quase R$ 15 milhões em prêmios.
Resultado da Tele Sena de Natal 2025: 6º sorteio (04/01/26)
02 - 03 - 06 - 09 - 10 - 17 - 19 - 20 - 35 - 43 - 49
Resultado da Tele Sena de Natal 2025: 5º sorteio (28/12/25)
04 - 30 - 34 - 36 - 40 - 45
Todos os números sorteados:
01 04 07 08 13 14 21 22 23 25 27 29 30 34 36 38 39 40 44 45 46 47 48 51 52 53 54 55
Resultado da Tele Sena de Natal 2025: 4º sorteio (21/12/25)
01 - 08 - 13 - 21 - 38 - 53
Resultado da Tele Sena de Natal 2025: 3º sorteio (14/12/25)
23 - 46 - 47 - 48 - 52 - 54
Como funciona a Tele Sena de Natal
A Tele Sena de Natal oferece várias chances de ganhar. Cada título participa dos sorteios de Mais e Menos Pontos, Tele Sena Completa e Prêmio Todo Dia.
Os sorteios acontecem aos domingos, às 19h, com divulgação no SBT e no site oficial da Tele Sena.
Prêmios da Tele Sena de Natal
- Nesta edição, são milhões em prêmios em dinheiro.
- Ganha quem fizer mais acertos, menos acertos ou completar todos os números.
- Há também o Prêmio Todo Dia, com valores sorteados diariamente.