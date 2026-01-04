Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tele Sena de Natal 2025: números e prêmios do 6º sorteio

Resultado da Tele Sena de Natal 2025: números e prêmios do 6º sorteio

Com R$ 15 milhões em prêmios, a Tele Sena de Natal 2025 tem resultado do quinto sorteio divulgado no domingo, 4 de janeiro de 2025 (04/01/26)
Atualizado às Autor Júlia Honorato
Autor
Júlia Honorato Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O resultado do sexto sorteio da Tele Sena de Natal 2025 foi divulgado neste domingo, 04 de janeiro de 2025 (04/01/26).

O sorteio, que acontece por volta das 19 horas (horário de Brasília), vale quase R$ 15 milhões em prêmios.

Resultado da Tele Sena de Natal 2025: 6º sorteio (04/01/26)

02 - 03 - 06 - 09 - 10 - 17 - 19 - 20 - 35 - 43 - 49

Resultado da Tele Sena de Natal 2025: 5º sorteio (28/12/25)

04 - 30 - 34 - 36 - 40 - 45

Todos os números sorteados:

01 04 07 08 13 14 21 22 23 25 27 29 30 34 36 38 39 40 44 45 46 47 48 51 52 53 54 55

Resultado da Tele Sena de Natal 2025: 4º sorteio (21/12/25)

01 - 08 - 13 - 21 - 38 - 53

Resultado da Tele Sena de Natal 2025: 3º sorteio (14/12/25)

23 - 46 - 47 - 48 - 52 - 54

Como funciona a Tele Sena de Natal

A Tele Sena de Natal oferece várias chances de ganhar. Cada título participa dos sorteios de Mais e Menos Pontos, Tele Sena Completa e Prêmio Todo Dia.

Os sorteios acontecem aos domingos, às 19h, com divulgação no SBT e no site oficial da Tele Sena.

Prêmios da Tele Sena de Natal

  • Nesta edição, são milhões em prêmios em dinheiro.
  • Ganha quem fizer mais acertos, menos acertos ou completar todos os números.
  • Há também o Prêmio Todo Dia, com valores sorteados diariamente.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar