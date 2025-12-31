Lotofácil 3576 de hoje (31/12/25); Confira resultado e prêmio

Resultado da Lotofácil 3576 de hoje (01/01/26); prêmio de R$ 1,8 milhõesResultado da Lotofácil Concurso 3576 é divulgado hoje, quinta, 31 de dezembro de 2025 (31/12/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhões
O resultado da Lotofácil Concurso 3576 é divulgado hoje, quinta-feira, 01 de janeiro de 2026 (31/12/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 17 horas.
Resultado da Lotofácil hoje (31/12/25): Concurso 3576
10 - 23 - 21 - 25 - 05 -23 - 16 -22 - 08 - 02 - 01 - 18 - 13 - 07 - 03
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado da Lotofácil terça (30/12/25): Concurso 3575
02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 25
Resultado da Lotofácil segunda (29/12/25): Concurso 3574
15 - 21 - 03 - 25 - 06 - 05 - 13 - 04 - 20 - 17 - 08 - 12 - 18 - 01 - 16
Resultado da Lotofácil sábado (27/12/25): Concurso 3573
22 - 14 - 07 - 08 - 10 - 17 - 20 - 12 - 23 - 01 - 25 - 15 - 02 - 11 - 16
Resultado da Lotofácil sexta (26/12/25): Concurso 3572
07 - 15 - 12 - 10 - 16 - 22 - 24 - 01 - 05 - 17 - 19 - 18 - 02 - 14 - 04
Resultado da Lotofácil quarta (24/12/25): Concurso 3571
12 - 17 - 20 - 14 - 22 - 24 - 08 -05 - 02 - 03 - 06 - 04 - 11 -13 -25
Resultado da Lotofácil terça (23/12/25): Concurso 3570
19 - 18 - 03 - 13 - 06 - 10 - 21 - 01 - 11 - 05 - 24 - 20 - 02 - 15 - 22
Resultado da Lotofácil segunda (22/12/25): Concurso 3569
02 - 01 - 15 - 14 - 03 - 10 - 17 - 08 - 19 - 20 - 18 - 05 - 04 - 06 - 24
Resultado da Lotofácil sábado (20/12/25): Concurso 3568
10 - 08 - 06 - 24 - 18 - 20 - 19 - 13 - 22 - 01 - 11 - 02 - 05 - 04 - 07
Resultado da Lotofácil sexta (19/12/25): Concurso 3567
01 - 02 - 18 - 25 - 04 - 09 - 20 - 08 - 19 - 12 - 14 - 10 - 24 - 15 - 11
Resultado da Lotofácil quinta (18/12/25): Concurso 3566
12 - 24 - 04 - 20 - 17 - 22 - 02 - 01 - 13 - 15 - 14 - 07 - 21 - 08 - 23
Resultado da Lotofácil quarta (17/12/25): Concurso 3565
10 - 23 - 16 - 01 - 25 - 22 - 04 - 17 - 24 - 20 - 13 - 18 - 11 - 21 - 19
Resultado da Lotofácil terça (16/12/25): Concurso 3564
07 - 05 - 19 - 25 - 20 - 14 - 24 - 23 - 11 - 08 - 06 - 21 - 12 - 09 - 13
Resultado da Lotofácil segunda (15/12/25): Concurso 3563
01 - 15 - 09 - 12 - 21 - 23 - 04 - 20 - 11 - 13 - 25 - 10 - 03 - 17 - 19
Resultado da Lotofácil sábado (13/12/25): Concurso 3562
11 - 14 - 15 - 13 - 07 - 05 - 22 - 19 - 06 - 10 - 03 - 12 - 23 - 25 - 09
Resultado da Lotofácil sexta (12/12/25): Concurso 3561
25 - 07 - 16 - 08 - 01 - 15 - 02 - 18 - 10 - 20 - 04 - 06 - 21 - 17 - 05
Resultado da Lotofácil quinta (11/12/25): Concurso 3560
17 - 11 - 03 - 08 - 24 - 07 - 13 - 06 - 12 - 01 - 18 - 23 - 10 - 04 - 19
Resultado da Lotofácil quarta (10/12/25): Concurso 3559
06 - 20 - 19 - 09 - 11 - 01 - 14 - 16 - 24 - 10 - 02 - 13 - 25 - 08 - 15
Resultado da Lotofácil terça (09/12/25): Concurso 3558
13 - 22 - 04 - 20 - 12 - 03 - 25 - 24 - 18 - 14 - 09 - 15 - 23 - 07 - 02
Resultado da Lotofácil segunda (08/12/25): Concurso 3557
22 - 06 - 21 - 16 - 07 - 13 - 10 - 05 - 09 - 20 - 15 - 17 - 14 - 19 - 24
Resultado da Lotofácil sábado (06/12/25): Concurso 3556
10 - 23 - 09 - 17 - 04 - 19 - 01 - 16 - 05 - 02 - 07 - 14 - 03 - 12 - 21
Resultado da Lotofácil sexta (05/12/25): Concurso 3555
08 - 14 - 15 - 03 - 01 - 07 - 13 - 20 - 23 - 18 - 19 - 04 - 10 - 02 - 24
Como apostar na Lotofácil
Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
