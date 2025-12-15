Super Sete 785 de hoje (15/12); Saiba resultado e prêmio

Resultado da loteria Super Sete, concurso 785 hoje, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 (15/12/25). Veja prêmio / Crédito: Divulgação/CEF

Resultado da loteria Super Sete, concurso 785, hoje, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 (15/12/25). O prêmio é de R$ 500 mil. Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois das 21 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados a seguir.

Resultado Super Sete hoje (15/12/25): Concurso 785

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir nesse mesmo link em instantes: Resultado Super Sete sexta (12/12/25): Concurso 784

C-1: 8

C-2: 0

C-3: 1

C-4: 5

C-5: 3

C-6: 3

C-7: 3 Resultado Super Sete quarta (10/12/25): Concurso 783

C-1: 4

C-2: 4

C-3: 9

C-4: 0

C-5: 0

C-6: 7

C-7: 5 Resultado Super Sete segunda (08/12/25): Concurso 782

C-1: 5

C-2: 1

C-3: 3

C-4: 4

C-5: 9

C-6: 9

C-7: 3

Resultado Super Sete sexta (05/12/25): Concurso 781

C-1: 4

C-2: 5

C-3: 4

C-4: 4

C-5: 3

C-6: 6

C-7: 2 Resultado Super Sete quarta (03/12/25): Concurso 780

C-1: 5

C-2: 4

C-3: 0

C-4: 2

C-5: 2

C-6: 3

C-7: 9 Resultado Super Sete segunda (01/12/25): Concurso 779

C-1: 9

C-2: 4

C-3: 0

C-4: 0

C-5: 0

C-6: 9

C-7: 9