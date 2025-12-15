Quina 6903 de hoje (15/12/25); Saiba resultado e prêmio

Resultado da Quina 6903 de hoje (15/12/25); prêmio é de R$ 4 milhõesQuina, Concurso 6903 resultado deste sábado, 15 de dezembro de 2025 (15/12/25). O prêmio é de R$ 4 milhões
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
Resultado da Quina de hoje (15/12/25): Concurso 6903
A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube, acompanhe:
Resultado da Quina de sábado (13/12/25): Concurso 6902
57 - 24 - 65 - 08 - 44
Resultado da Quina de sexta (12/12/25): Concurso 6901
57 - 78 - 06 - 42 - 45
Resultado da Quina de quinta (11/12/25): Concurso 6900
34 - 58 - 36 - 33 - 10
Resultado da Quina de quarta (10/12/25): Concurso 6899
50 - 42 - 17 - 76 - 56
Resultado da Quina de terça (09/12/25): Concurso 6898
76 - 65 - 32 - 13 - 63
Resultado da Quina de segunda (08/12/25): Concurso 6897
75 - 03 - 79 - 19 - 35
Resultado da Quina de sábado (06/12/25): Concurso 6896
03 - 23 - 64 - 79 - 66
Resultado da Quina de sexta (05/12/25): Concurso 6895
73 - 67 - 38 - 64 - 15
Resultado da Quina de quinta (04/12/25): Concurso 6894
24 - 33 - 44 - 22 - 69
Resultado da Quina de quarta (03/12/25): Concurso 6893
72 - 06 - 68 - 31 - 64
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
