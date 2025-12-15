Dupla Sena 2899 de hoje (15/12); Confira resultado e prêmio

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois do horário das 21 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados nesse mesmo link.

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube

Resultado Dupla Sena segunda (24/11/25): Concurso 2890



Primeiro sorteio: 16 - 12 - 11 - 23 - 34 - 03

Segundo sorteio: 27 - 41 - 13 - 25 - 29 - 43

Como apostar na Dupla Sena

Segundo o site da Caixa Econômica Federal (CEF), são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

De acordo com a Caixa, para jogar, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Ainda segundo a CEF, você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).