Quina 6898 de hoje (09/12/25); Saiba resultado e prêmio

Quina, Concurso 6898, resultado de hoje, terça, 9 de dezembro de 2025 (09/12/25).

Resultado da Quina, Concurso 6898 deste terça-feira, 9 de dezembro de 2025 (09/12/25). O prêmio será de R$ 600 mil. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.

Resultado da Quina de hoje (09/12/25): Concurso 6898

A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube, acompanhe: Resultado da Quina de segunda (08/12/25): Concurso 6897

75 - 03 - 79 - 19 - 35 Resultado da Quina de sábado (06/12/25): Concurso 6896

03 - 23 - 64 - 79 - 66 Resultado da Quina de sexta (05/12/25): Concurso 6895 73 - 67 - 38 - 64 - 15

Resultado da Quina de quinta (04/12/25): Concurso 6894

24 - 33 - 44 - 22 - 69 Resultado da Quina de quarta (03/12/25): Concurso 6893

72 - 06 - 68 - 31 - 64 Resultado da Quina de terça (02/12/25): Concurso 6892

38 - 77 - 10 - 73 - 21